Boca hoy: Leandro Paredes arrancará muy condicionado el partido con Unión
El capitán Xeneize deberá cuidarse en el encuentro ante el Tatengue en Santa Fe, clave para el ciclo de Claudio Úbeda
Boca visitará esta noche a Unión por la 11° fecha del Apertura 2026 y más allá del irregular presente del Xeneize, que pone en revisión constante el ciclo de Claudio Úbeda como DT, en el Xeneize se abre otro frente para prestarle atención en el encuentro de esta noche: el capitán Leandro Paredes acumula cuatro tarjetas amarillas y, en caso de ser amonestado, se perderá el cruce frente a Instituto.
Las múltiples dudas de Gustavo Costas en Racing para el duelo ante Estudiantes de Río Cuarto
Vale mencionar que este torneo, el mediocampista se perdió el cruce con Racing como local, como consecuencia de un esguince en su tobillo derecho, que lo obligó a abandonar la cancha en el cotejo previo, ante Platense. Luego del partido ante La Academia, fue suplente ante Gimnasia de Mendoza y ahí volvió a sumar minutos.
El elenco boquense marcha séptimo en la Zona A, con 13 unidades, y ante el Tate buscará volver a la victoria para descartar todo tipo de controversias y problemas.