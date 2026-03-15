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Boca hoy: Leandro Paredes arrancará muy condicionado el partido con Unión

El capitán Xeneize deberá cuidarse en el encuentro ante el Tatengue en Santa Fe, clave para el ciclo de Claudio Úbeda

Boca visitará esta noche a Unión por la 11° fecha del Apertura 2026 y más allá del irregular presente del Xeneize, que pone en revisión constante el ciclo de Claudio Úbeda como DT, en el Xeneize se abre otro frente para prestarle atención en el encuentro de esta noche: el capitán Leandro Paredes acumula cuatro tarjetas amarillas y, en caso de ser amonestado, se perderá el cruce frente a Instituto.

Luego del empate como local en el clásico ante San Lorenzo y los silbidos con los que el Sifón se retiró de La Bombonera, perderse al capitán en esta instancia del certamen sería otra preocupación más para una formación que, desde el comienzo de temporada, no convence y que solo en la contundente victoria como visitante ante Lanús, mostró varios chispazos que han rozado el ideal. 

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Vale mencionar que este torneo, el mediocampista se perdió el cruce con Racing como local, como consecuencia de un esguince en su tobillo derecho, que lo obligó a abandonar la cancha en el cotejo previo, ante Platense. Luego del partido ante La Academia, fue suplente ante Gimnasia de Mendoza y ahí volvió a sumar minutos. 


El elenco boquense marcha séptimo en la Zona A, con 13 unidades, y ante el Tate buscará volver a la victoria para descartar todo tipo de controversias y problemas. 

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