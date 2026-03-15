Unión de Santa Fe vs. Boca, por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Unión de Santa Fe recibe a Boca Juniors, desde las 22 en el estadio 15 de Abril, por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. El partido será arbitrado por Yael Falcón Pérez y la televisación a través de TNT Sports Premium.

El Tatengue viene de un empate con sabor a poco ante Independiente de Avellaneda, con quien igualó 4 a 4 tras ir ganando por 3 a 0. A pesar del resultado, lleva un invicto de seis partidos y se encuentra segundo de la Zona A con 15 puntos.

Leonardo Madelón no tocaría el once, teniendo en cuenta que viene convenciendo con sus actuaciones a pesar de lo que pasó ante el Rojo de Gustavo Quinteros.

Boca Juniors viene de igualar4 1 a 1 frente a San Lorenzo de Almagro en La Bombonera y acumuló su cuarto empate consecutivo como local. Tras el encuentro, el equipo volvió a retirarse bajo silbidos y el entrenador Claudio Úbeda fue blanco de insultos, pese a que en la fecha anterior el Xeneize había logrado una convincente victoria por 3 a 0 ante Lanús, en lo que fue una de sus mejores actuaciones de la temporada. Actualmente, Boca se ubica séptimo en la Zona A con 13 puntos.

De cara a la visita a Santa Fe, la principal novedad en la lista de convocados es el regreso de Alan Velasco, quien dejó atrás una distensión grado II del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda, lesión que había sufrido en la primera fecha frente a Deportivo Riestra. El juvenil Gonzalo Gelini le dejó su lugar en la convocatoria, mientras que por decisión del cuerpo técnico tampoco fueron incluidos Agustín Martegani ni Dylan Gorosito.

En cuanto al equipo, no se esperan demasiadas modificaciones, ya que el "Sifón" Úbeda se mostró conforme con el rendimiento ante el Ciclón. Si hay cambios, podrían darse en la defensa: Nicolás Figal aparece como alternativa para reemplazar a Lautaro Di Lollo, mientras que Juan Barinaga podría regresar al once titular en lugar de Marcelo Weigandt.

Probables formaciones de Unión vs. Boca por el Torneo Apertura 2026

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Juan Ludueña, Maison Rodríguez, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga o Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo o Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco: Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda

Cómo ver en vivo Unión vs. Boca por el Torneo Apertura 2026

El partido entre Unión de Santa Fe y Boca Juniors por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional será televisado por TNT Sports Premium, previa contratación del Pack Fútbol. Además, va a ser televisado en vivo online por las plataformas de streaming de Flow, DGO y Telecentro Play.