Boca hoy: los detalles de la reunión que Juan Román Riquelme tuvo con los jugadores tras el empate ante Unión

Boca no desentonó en Santa Fe ante el encumbrado Unión, pero, en contrapartida, cosechó el quinto empate en los últimos seis encuentros por el Apertura 2026. El 1 a 1 ante el Tatengue dejó los ánimos caldeados en el Xeneize y mantiene al entrenador Claudio Úbeda en el foco.

Es que el DT es el principal apuntado del famoso 'Mundo Boca' y, especialmente, de los hinchas que observan que el equipo no convence.

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Apenas terminó el encuentro en el estadio 15 de Abril, el presidente Juan Román Riquelme se quedó en el vestuario (desde allí vivió todo el cotejo) para aprovechar la ocasión y, fiel a su estilo, hablar con sus futbolistas.

Según informó el periodista Tato Aguilera, el titular boquense "se reunió con los jugadores para dejarles un mensaje de aliento".

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Vale mencionar que el presidente viajó con el plantel para el cruce con el Tate y permaneció dentro del vestuario y siguió el partido por televisión.

Según contó el comunicador, el mensaje de Román fue de aliento para los jugadores, sobre todo con el enfoque en el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores, para el cual este jueves conocerá a los rivales de zona.

El próximo partido de Boca será en L,a Bombonera, este domingo 22 de marzo, desde las 20 y contra Instituto de Córdoba. El Xeneize intentará volver a ganar en su estadio, donde no vence desde el 1 de febrero, cuando venció a Newell's por 2 a 0 en la tercera fecha del Apertura.