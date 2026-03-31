La emoción de Franco Colapinto por correr en Buenos Aires tras el parate de Fórmula 1: "Será uno de los momentos más especiales de mi vida"

Franco Colapinto invitó emocionado al público argentino a la exhibición que protagonizará el próximo 26 de abril en las calles de Buenos Aires y aseguró que será "uno de los momentos más especiales" de su vida.

El joven argentino, que no tendrá actividad a bordo de su Alpine en la Fórmula 1 hasta mayo ya que suspendieron dos grandes premios por la guerra de Medio Oriente, expresó su emoción por presentarse ante los fanáticos en su país: "Es mi forma de devolver, aunque sea un poco, todo el apoyo y el cariño que recibí desde muy chico. Esto es para todos ustedes, para disfrutar juntos este momento especial".

Además, reforzó la invitación en sus redes sociales con un mensaje cercano: "Nos vemos en casitaaa. ¡Vengan todos!".

Por su parte, la escudería francesa también palpitó el evento y lo calificó como "un día histórico", al anunciar el Roadshow 2026 que se llevará a cabo en la Ciudad de Buenos Aires.

El recorrido previsto abarcará cerca de 1.300 metros: comenzará sobre la Avenida del Libertador, donde se instalará un box, y continuará desde el Monumento a los Españoles por la Avenida Sarmiento hasta la intersección con Figueroa Alcorta.

En cuanto al acceso, se estima que habrá al menos 10.000 entradas disponibles para tribunas, a la venta a través de Enigma Tickets. Además, el Gobierno porteño habilitará sectores de acceso libre, como los alrededores de la propia Libertador y la zona de Plaza Sicilia para quienes se ubiquen sobre Sarmiento.

Aunque aún restan detalles por confirmarse, se espera que Alpine traiga al país un monoplaza de la temporada 2012, cuando competía bajo el nombre de Lotus. El modelo apuntado sería el E20, reconocido por el característico sonido de su motor V8, que podría presentar algunas adaptaciones para asemejarse al actual A526.