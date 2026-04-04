Independiente le ganó al clásico a Racing: la palabra de Quinteros y Costas

Este sábado, por la fecha 13, Independiente derrotó a Racing en el clásico de Avellaneda y sumó tres puntos vitales en el Torneo Apertura 2026.

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Luego del encuentro en el Estadio Libertadores de América, los entrenadores de ambos clubes hablaron en conferencia de prensa y dejaron varios títulos.

El entrenador del Rojo, Gustavo Quinteros, aseguró que no le gustó para nada el primer tiempo y valoró las chances creadas en la parte complementaria.

"El primer tiempo no me gustó mucho el juego, no me gustó el partido. Muchas pelotas divididas, muchas pelotas aéreas y juego directo, no es de nuestro agrado jugar así. Entramos en un juego que el rival hace mejor que nosotros. En el segundo tiempo mejoramos, elaboramos dos o tres jugadas muy buenas y de una viene el gol", analizó.

En esa línea, el ex DT de Vélez entendió que su equipo tuvo un poco más de suerte respecto a otros partidos e indicó que "está cambiando el estado de ánimo".

"Nos tocó ligar esta vez, cosa que en el partido anterior no pudimos contra Talleres, que no pudimos ganarlo y ahora sí. Estamos contentos, está cambiando el estado de ánimo o cambió la motivación y creo que mejorando algunas cosas que tenemos que seguir mejorando, defendiendo mejor esas situaciones a espalda de defensa creo que vamos a tener muchas posibilidades de ganar los partidos que vienen", expuso.

"YO CREO QUE ESTE PARTIDO LIGAMOS... NOS TOCÓ LIGAR ESTA VEZ. CAMBIÓ EL ESTADO DE ÁNIMO"



%uD83D%uDE31 La opinión de Gustavo Quinteros sobre el Clásico ganado ante Racing: ¿cuestión de SUERTE? pic.twitter.com/8rpbsWTGDA — SportsCenter (@SC_ESPN) April 4, 2026

Sin embargo, a pesar del triunfo, el estratega de 61 años manifestó que todavía hay una deuda con los hinchas.

"Yo desde que llegué acá me doy cuenta de lo grande que es esta institución, la historia que tiene. Yo sé dónde estoy, todavía estamos en deuda con la gente, hay que decir la verdad. Yo creo que Independiente tiene que ser más competitivo todavía, tenemos armas para hacerlo", sentenció.

"TODAVÍA ESTAMOS EN DEUDA CON LA GENTE, HAY QUE DECIR LA VERDAD. INDEPENDIENTE TIENE QUE SER MÁS COMPETITIVO TODAVÍA"



%uD83D%uDE0E Gustavo Quinteros no se conforma con el Clásico ganado ante Racing y va por TODO pic.twitter.com/3vaA27Elu0 — SportsCenter (@SC_ESPN) April 4, 2026

Por su parte, Costas lamentó el resultado y consideró que la Academia mereció más de acuerdo con el rendimiento que mostró en los 90 minutos.

"Ni el empate nos quedaba bien, hicimos todo para ganarlo, lo fuimos a buscar siempre pero no la metimos, especialmente en el segundo tiempo. Siempre se vio que estábamos mucho mejor. Es fútbol. Ellos llegaron dos veces en el segundo tiempo y metieron uno; nosotros generamos y no pudimos", subrayó.

Respecto al penal que falló Adrián Martínez , el director técnico de 63 años fue tajante y no dudó en bancar al delantero.

"Hizo 200 goles, nos dio tantas cosas... ¿Qué le vamos a decir? Si hubiese hecho el penal, estaríamos hablando de la maravilla que hizo. Decidió patearlo así... A un jugador que nos dio tanto no lo podemos matar porque erró un penal o alguna abajo del arco. Al contrario, tenemos que levantarlo y apoyarlo en todo", sostuvo.

"SI LO HUBIESE HECHO ESTAMOS HABLANDO DE LA MARAVILLA QUE HIZO"



%uD83D%uDC40 Hinchas de Racing... ¿coinciden con la opinión de Gustavo Costas sobre el penal picado y errado por Adrían Martínez en el Clásico de Avellaneda? pic.twitter.com/3pkLA2tDtX — SportsCenter (@SC_ESPN) April 4, 2026

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Y cerró: "Dejaron todo, lo fueron a buscar siempre, pero no la pudimos meter. Lo teníamos para liquidarlo y no supimos cómo".