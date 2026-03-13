La Liga Profesional perdió a otro entrenador: cuántos se fueron en el Torneo Apertura

El fútbol argentino suele regirse por resultados y, si estos no llegan, los primeros en pagar son los entrenadores.

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Tal es el caso de Iván Delfino, que hace apenas unos meses ascendió con Estudiantes de Río Cuarto y, tras una floja campaña en lo que va del Torneo Apertura 2026, fue despedido este viernes.

"Se ha decidido poner fin a la etapa de Iván Delfino como director técnico del plantel profesional", informó la dirigencia en un comunicado.

Por otra parte, la directiva agradeció: "Bajo su mando, Estudiantes alcanzó la gloria máxima: el histórico ascenso a la Liga Profesional, un hito que cambió para siempre el destino de nuestra institución y puso el nombre de Río Cuarto en la cima del fútbol argentino".

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La Dirgencia de Asociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto comunica a sus socios, simpatizantes y a la opinión pública en general, que se ha decidido poner fin a la etapa de Iván Delfino como... pic.twitter.com/Flm1FkOU9v — A. A. Estudiantes de Río Cuarto (@EstudiantesRio4) March 13, 2026

Lo cierto es que el DT santafesino no pudo aguantar el pésimo rendimiento en el campeonato, cuyos números no fueron nada buenos hasta el momento: de los nueve partidos que disputó, el León del Imperio ganó uno, empató uno y perdió siete.

Además, desde que asumió el cargo en noviembre de 2024, Delfino dirigió 50 compromisos y culmina con un balance positivo de 21 victorias, 15 empates y 14 caídas.

Ahora, el elenco cordobés deberá salir a buscar un reemplazo para intentar torcer el momento complejo que lo tiene en el último lugar de la Zona B del certamen con apenas cuatro puntos.

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