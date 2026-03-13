Franco Colapinto, complicado: largará 16° en la Carrera Sprint del Gran Premio de China de Fórmula 1

No fue el comienzo deseado y, como pasó en Australia, se nota que todavía queda muchas cosas por pulir. Por lo pronto, Franco Colapinto se clasificó 16° con el Alpine y largará en ese puesto en la Carrera Sprint del Gran Premio de China de Fórmula 1, que se disputará este sábado. Previamente, el argentino había quedado 15° en la única práctica libre.

El pilarense avanzó a la Q2 con lo justo a más de medio segundo de Pierre Gasly en esa primera tanda. Finalmente, firmó el 16° tiempo de la segunda sesión de la Sprint Shootout que lo dejó a 922/1000 de la vuelta más veloz de su compañero de Alpine (7° con 1m33s495/1000) y a 707/1000 del tiempo de corte que firmó Isack Hadjar de Red Bull Racing (10° con 1m33s620/1000).

En cuanto a los puestos de punta, George Russell volvió a hacerse con la pole con el Mercedes, con un mejor tiempo de 1m31s520/1000. Su compañero de equipo, Kimi Antonelli, largará segundo, en tanto que el vigente campeón Lando Norris, de McLaren, quedó en el tercer lugar. La Carrera Sprint comenzará a las 0 horas de este sábado.

La grilla de largada de la Carrera Sprint de este sábado.

Detención del Alpine de Colapinto en la Práctica Libre

Previamente, en la única práctica libre del día, Colapinto quedó 15°, a 2s206/1000 de Russell, también dominador de la tanda. Lo cierto es que Franco protagonizó un tenso momento cuando restaban poco menos de 15 minutos para que finalizara la sesión.

Así quedaron los tiempos en la única práctica libre del fin de semana.

Mientras estaba en la calle de boxes se le frenó por completo el monoplaza, aunque finalmente pudo volver a arrancar y llegó sin inconvenientes. Incluso logró dar unas vueltas con un compuesto blando para mejorar su tiempo cuando el cronómetro ya estaba en cero.