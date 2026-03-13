Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

CONFORME

El Chacho Coudet hizo su balance del triunfo de River: "Vi cosas muy buenas"

El entrenador tuvo su estreno en el "Millonario" con una ajustada pero merecida victoria sobre Huracán, la cual le dejó buenas sensaciones.

Redacción Depo

El primer paso fue bueno y eso le dio tranquilidad a Eduardo Coudet, quien tuvo su estreno como entrenador de River con la victoria por 2-1 ante Huracán como visitante. Por eso, el "Chacho" analizó el encuentro, algunas alternativas del partido y cómo atravesó estos primeros días de su ciclo, todo con su particular estilo para declarar.

"Fuimos justos ganadores en cuanto a situaciones y generación de juego y tenemos que seguir trabajando, pero he visto muchas cosas buenas y para repetir y siempre hay cosas para mejorar. No es una cancha ni un rival fácil, habíamos hablado de pase lo que pase sostener la idea y la forma. No lo pudimos rematar pero generamos mucho, tuvimos la desgracia de errar un penal y muchas situaciones de gol", señaló el DT.

Además, aclaró que no defindió el ingreso de Juanfer Quintero para que pateara el penal que, finalmente, falló: "Yo no tomé la decisión, les quiero aclarar que para mí los jugadores deciden. Sí que estaba el cambio y tuve la decisión de hacerlo antes pero yo no dije 'pateás vos', son los momentos de cómo se sienten. Tomaron la decisión de que pateara Juan y después el Cache (Gonzalo Montiel)".

Enseguida, Coudet llevó tranquilidad sobre la lesión de Sebastián Driussi: "Seba viene con una pubalgia y siente dolor, pregunté y es más ese tema que una lesión muscular. Muscularmente no es nada, el pubis a veces molesta de más y te impide hacer cosas".

Por último, se refirió a sus horas como DT del "Millonario": "Fue una semana muy agitada, todo muy rápido, en mi cabeza parece que estoy hace un mes y pasó una semana, pero vamos a tratar de seguir mejorando y entendiéndonos. Tenemos muy buen plantel, pero cuando a veces las cosas vienen mal y cruzadas hay que enderezarlas".

Esta nota habla de:
1
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

2
Escándalo en el folklore: echaron al Chaqueño Palavecino tras mostrarse con Milei en Jesús María
Noticias

Escándalo en el folklore: echaron al Chaqueño Palavecino tras mostrarse con Milei en Jesús María

3
"Que la sigan...": el picante mensaje del papá de Cami Homs contra Tini Stoessel y Rodrigo De Paul
Noticias

"Que la sigan...": el picante mensaje del papá de Cami Homs contra Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

4
Sabrina Carpenter y una curiosidad que intriga a sus fans: cuánto mide la estrella del pop
Noticias

Sabrina Carpenter y una curiosidad que intriga a sus fans: cuánto mide la estrella del pop

5
David Guetta fue papá por cuarta vez a los 58 años y sorprendió al mundo al mantenerlo en secreto
Noticias

David Guetta fue papá por cuarta vez a los 58 años y sorprendió al mundo al mantenerlo en secreto

Últimas noticias de River