El Chacho Coudet hizo su balance del triunfo de River: "Vi cosas muy buenas"

El primer paso fue bueno y eso le dio tranquilidad a Eduardo Coudet, quien tuvo su estreno como entrenador de River con la victoria por 2-1 ante Huracán como visitante. Por eso, el "Chacho" analizó el encuentro, algunas alternativas del partido y cómo atravesó estos primeros días de su ciclo, todo con su particular estilo para declarar.

"Fuimos justos ganadores en cuanto a situaciones y generación de juego y tenemos que seguir trabajando, pero he visto muchas cosas buenas y para repetir y siempre hay cosas para mejorar. No es una cancha ni un rival fácil, habíamos hablado de pase lo que pase sostener la idea y la forma. No lo pudimos rematar pero generamos mucho, tuvimos la desgracia de errar un penal y muchas situaciones de gol", señaló el DT.

Además, aclaró que no defindió el ingreso de Juanfer Quintero para que pateara el penal que, finalmente, falló: "Yo no tomé la decisión, les quiero aclarar que para mí los jugadores deciden. Sí que estaba el cambio y tuve la decisión de hacerlo antes pero yo no dije 'pateás vos', son los momentos de cómo se sienten. Tomaron la decisión de que pateara Juan y después el Cache (Gonzalo Montiel)".

Enseguida, Coudet llevó tranquilidad sobre la lesión de Sebastián Driussi: "Seba viene con una pubalgia y siente dolor, pregunté y es más ese tema que una lesión muscular. Muscularmente no es nada, el pubis a veces molesta de más y te impide hacer cosas".

Por último, se refirió a sus horas como DT del "Millonario": "Fue una semana muy agitada, todo muy rápido, en mi cabeza parece que estoy hace un mes y pasó una semana, pero vamos a tratar de seguir mejorando y entendiéndonos. Tenemos muy buen plantel, pero cuando a veces las cosas vienen mal y cruzadas hay que enderezarlas".