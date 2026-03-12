Huracán vs. River por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

River visitará este jueves a Huracán, que finalmente podrá contar con 15 mil hinchas en su estadio luego de una larga disputa con el Gobierno de la Ciudad por el derrumbe que hubo en las inmediaciones. El encuentro, correspondiente a la 10ª fecha de la Zona B del Torneo Apertura 2026, se llevará a cabo a partir de las 21.30 en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, el árbitro será Nicolás Ramírez, mientras que en el VAR estará Sebastián Habib.

La principal novedad del "Millonario" en este encuentro será el debut como director técnico de Eduardo "Chacho" Coudet, quien llega a la institución para llenar el inmenso vacío que representó la salida de Marcelo Gallardo, el DT más ganador en la historia del club.

En este Torneo Apertura, River ocupa la séptima posición de la Zona B con 11 puntos, por lo que en caso de conseguir un nuevo triunfo se afianzará en los puestos de clasificación a los playoffs.

Huracán, por su parte, está sexto con 12 puntos y en caso de ganar podrá soñar con dar pelea por la primera posición de la Zona B, donde actualmente figura Independiente Rivadavia de Mendoza, que anoche perdió ante Barracas Central como local, con 17 unidades.

Finalmente, luego de una larga disputa con el Gobierno de la Ciudad, el "Globo" fue habilitado para que 15 mil de sus hinchas puedan decir presente en el Ducó, a poco más de una semana del derrumbe en el estacionamiento de un complejo de viviendas en sus inmediaciones.

En los últimos encuentros entre ambos equipos hubo un dominio favorable a Huracán, que se impuso en tres de ellos, mientras que empataron en una ocasión y River ganó la restante.

Probables formaciones de Huracán vs. River por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional

Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Emmanuel Ojeda; Thaiel Peralta, Oscar Romero, Oscar Cortés; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro River, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Juan Fernando Quintero; Joaquín Freitas y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

Cómo ver en vivo Huracán vs. River por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional

El partido entre Huracán y River por la jornada 10 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional será televisado por TNT SPORTS PREMIUM. Este encuentro también se puede ver en vivo online a través de tu computadora, celular o Tablet por las plataformas digitales de Flow, DGO y Telecentro Play.