UN LASTRE

El fútbol argentino sufre por las roturas de ligamentos: cuántas van en el 2026

Con la noticia que confirmó San Lorenzo este viernes, el fútbol argentino sumó dos nuevas roturas de ligamentos, las cuales se han convertido en un verdadero problema para los futbolistas.

EBalmaceda

Este viernes, San Lorenzo sufrió un durísimo golpe al confirmar que Ezequiel Cerutti y Gastón Hernández se rompieron los ligamentos cruzados tras el empate ante Boca.

La noticia impacta, pero no sorprende. Es que esa dolencia se ha vuelto muy común y no para de acechar al fútbol argentino.

Tanto es así que, solo en el Torneo Apertura 2026, se produjeron nada más y nada menos que 12 lesiones de ese tenor.

El primer futbolista que presentó ese cuadro fue Simón Rivero, volante de Tigre, el 13 de enero, mientras que River perdió a Juan Carlos Portillo y, hace algunas semanas, la mala noticia le llegó a Racing por parte de Valentín Carboni.

Sin embargo, el equipo que más padeció fue el recién ascendido Estudiantes de Río Cuarto, que se quedó sin tres integrantes del plantel: Valentín Fenoglio, Matías Ruiz Díaz y Lucas González.

El fútbol argentino, en alerta: todas las roturas de ligamentos en el 2026

  1. Simon Rivero - Tigre
  2. Valentín Fenoglio - Estudiantes de Río Cuarto
  3. Manuel Romero - Instituto de Córdoba
  4. Matías Ruiz Díaz - Estudiantes de Río Cuarto
  5. Jano Gordon - Vélez
  6. Fernando Juárez - Central Córdoba de Santiago del Estero
  7. Juan Carlos Portillo - River
  8. Lucas González -  Estudiantes de Río Cuarto
  9. Valentín Carboni - Racing
  10. Federico Gomes Gerth - Unión de Santa Fe
  11. Ezequiel Cerutti -  San Lorenzo
  12. Gastón Hernández - San Lorenzo

