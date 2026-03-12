El fútbol argentino sufre por las roturas de ligamentos: cuántas van en el 2026

Este viernes, San Lorenzo sufrió un durísimo golpe al confirmar que Ezequiel Cerutti y Gastón Hernández se rompieron los ligamentos cruzados tras el empate ante Boca.

La noticia impacta, pero no sorprende. Es que esa dolencia se ha vuelto muy común y no para de acechar al fútbol argentino.

Tanto es así que, solo en el Torneo Apertura 2026, se produjeron nada más y nada menos que 12 lesiones de ese tenor.

El primer futbolista que presentó ese cuadro fue Simón Rivero, volante de Tigre, el 13 de enero, mientras que River perdió a Juan Carlos Portillo y, hace algunas semanas, la mala noticia le llegó a Racing por parte de Valentín Carboni.

En el entrenamiento de este viernes, Valentín Carboni sufrió la rotura completa del ligamento cruzado anterior y la rotura parcial del ligamento colateral externo de la rodilla derecha.

El jugador tendrá intervención quirúrgica en los próximos días.

Sin embargo, el equipo que más padeció fue el recién ascendido Estudiantes de Río Cuarto, que se quedó sin tres integrantes del plantel: Valentín Fenoglio, Matías Ruiz Díaz y Lucas González.

El Departamento Médico del Club informa que, tras los estudios realizados al jugador Lucas González, se ha confirmado el siguiente diagnóstico: Lesión: Ruptura ligamentaria de rodilla. El jugador será sometido a una intervención quirúrgica una vez que se concrete su regreso a la...

El fútbol argentino, en alerta: todas las roturas de ligamentos en el 2026