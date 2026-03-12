Liam Lawson elogió la tremenda maniobra de Franco Colapinto para evitar el choque en el GP de Australia

En la víspera del Gran Premio de China de Fórmula 1, en la Máxima todavía se habla de la sagaz maniobra de Franco Colapinto en Australia, quien, volantazo mediante, evitó un tremendo impacto con el Racing Bulls del Liam Lawson, que largó muy lento y casi es embestido de atrás por el Alpine del piloto argentino.

En plena largada de la carrera en Oceanía, el Nene tuvo que reaccionar en cuestión de segundos para evitar impactar contra el auto casi detenido del neozelandés.

El fútbol argentino sufre por las roturas de ligamentos: cuántas van en el 2026

Días después, en la previa de la nueva presentación de la categoría, el propio Lawson reconoció la reacción del Nene y aseguró que, desde su posición, estaba convencido de que el impacto era inevitable.

El piloto de Racing Bulls explicó que el problema se produjo cuando su auto tuvo dificultades en el momento de la largada -octavo lugar de la parrilla-. Mientras los autos aceleraban en la recta principal, su monoplaza perdió impulso y quedó prácticamente detenido, lo que generó una situación de riesgo para quienes venían detrás.

"Fue muy impresionante de su parte evitarlo. Tuvo reacciones muy buenas y yo tuve mucha suerte", señaló Lawson ante los medios.

En la victoria del Aston Villa ante el Lille, el Dibu Martínez tuvo un hostil recibimiento de los hinchas franceses

El neozelandés también recordó el instante en el que vio acercarse el auto del argentino. "Honestamente, en ese momento ya me había preparado dentro del auto porque estaba mirando por el espejo y pude ver su auto a mi izquierda cuando estaba cerca de mí, y estaba seguro de que me iba a golpear, y de repente pasó a mi lado por la derecha".

Más allá del incidente puntual, Lawson reconoció que la situación podría haberse convertido en un choque de grandes consecuencias si Colapinto no hubiera reaccionado a tiempo. "Si sigue ocurriendo así, sí, lo que pasó el fin de semana es muy fácil que ocurra. Si Franco no hubiera hecho un muy buen trabajo para evitarlo, habría sido un accidente realmente grande", advirtió.

Finalmente, el hombre que pertenece a Red Bull dejó en claro que cualquier posible solución deberá ser evaluada por la Federación Internacional del Automóvil (FIA). "En este momento es bastante peligroso, pero en cuanto a la toma de decisiones, obviamente nosotros no formamos parte de eso. Daremos nuestras opiniones sobre lo que estamos sintiendo dentro del auto, pero depende de la FIA. Si quieren cambiar algo, entonces lo harán".