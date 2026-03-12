Franco Colapinto y sus expectativas para el GP de China de Fórmula 1: "Tenemos una nueva oportunidad"

Este fin de semana, Franco Colapinto encara un doble desafío. Por un lado, capitalizar todo lo que puso aprender del funcionamiento de su Alpine en Australia. Por el otro, será la primera vez que dispute el Gran Premio de China, segunda escala del campeonato de Fórmula 1, que tendrá Carrera Sprint el sábado.

"Tenemos una nueva oportunidad y tenemos que aprovecharla", apuntó el piloto argentino, quien agregó: "Es importante adaptarse rápido al coche y aprender rápido. Es un circuito muy técnico, con curvas largas y muchas velocidades diferentes. Es bastante difícil".

Por otra parte, Colapinto destacó que tanto él como su compañero Pierre Gasly, quien sumó un punto al llegar 10°, pudieron completar una carrera con muchos abandonos: "Es algo que nadie tiene aún. Igual haces una buena salida y, en la siguiente, haces la peor de tu vida".

Para cerrar, Franco habló de su genial salvada en la largada del Gran Premio de Australia, en la que evitó, con gran uso de sus reflejos, un choque con el Racing Bulls de Liam Lawson: "Tuve suerte de reaccionar muy rápido. No es algo para lo que te prepares, te sale de forma natural". "Estuve muy cerca de Liam. Ojalá que no sea algo que pase cada fin de semana, porque en algún momento va a suceder", concluyó.