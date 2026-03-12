Franco Colapinto comienza a disputar el Gran Premio de China de Fórmula 1: cronograma, horarios y TV en vivo

Se viene un nuevo desafío para Franco Colapinto (Alpine), quien disputará este fin de semana el Gran Premio de China, correspondiente a la segunda fecha del campeonato de Fórmula 1. Apenas comenzado el viernes, el piloto argentino llevará adelante la única práctica libre y, horas más tarde, la clasificación para la Carrera Sprint.

Franco viene de tener una complicada actuación en el Gran Premio de Australia, donde finalizó en el 14° lugar en una muy sufrida carrera en la que sufrió una penalización de stop and go que sentenció sus posibilidades de sumar puntos, además de penar con un A526 que no revalidó lo mostrado en la pretemporada.

Con respecto a este fin de semana, la actividad en el GP de China comenzará el viernes por la madrugada con la única práctica libre, que iniciará a las 0.30 (hora de Argentina). Solo unas horas después, a las 4.30 de la madrugada, será la clasificación para la Carrera Sprint.

Al día siguiente, a las 0 horas del sábado, comenzará la primera Carrera Sprint del año, que tiene la mitad de vueltas que una normal y le entrega ocho puntos al ganador. Después, a las 4 de la madrugada, será la clasificación para la carrera principal.

Finalmente, la carrera principal del Gran Premio de China será el domingo a las 4 de la madrugada y servirá para empezar a tener un panorama de las escuderías que podrían dominar en esta temporada. Toda la actividad se podrá seguir en vivo por Fox Sports y Disney+.

El Gran Premio de China se lleva a cabo en el Circuito Internacional de Shanghái, que tiene una extensión de 5,451 kilómetros y 16 curvas. El último ganador en esta trazado fue el australiano Oscar Piastri, de McLaren, quien dio pelea por el título el año pasado hasta las últimas carreras. Este año será la primera vez que Colapinto participe en el Gran Premio de China.

Cronograma y horarios del Gran Premio de China de Fórmula 1:

Viernes 13 de marzo:

Práctica libre: 0.30 horas.

0.30 horas. Clasificación sprint: 4.30 horas.

Sábado: 14 de marzo:

Carrera Sprint: 0 horas.

0 horas. Clasificación: 4 horas.

Domingo 15 de marzo: