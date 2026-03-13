Honestidad brutal de Colapinto tras la clasificación del Sprint del GP de China de Fórmula 1: "Estoy un poco perdido"

Sin vueltas y directo al hueso. Así se expresó Franco Colapinto, quien se mostró muy autocrítico luego de su floja actuación en la clasificación de esta madrugada para la Carrera Sprint del Gran Premio de China de Fórmula 1, en la que largará desde el 16°puesto con el Alpine.

El resultado de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, lo expone aún más ya que finalizó séptimo y tendrá serias chances de sumar puntos en la Sprint de este sábado a la medianoche, donde se llevan puntos los ocho primeros.

"QUEDÉ MUY LEJOS CON PIERRE... MUCHO POR TRABAJAR HOY A LA NOCHE"



Franco Colapinto analizó las cosas a mejorar tras la Qualy de la Sprint



Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium March 13, 2026

"Estoy un poco perdido porque quedé muy lejos con Pierre y es la referencia que tengo", reconoció Colapinto en declaraciones televisivas luego de la tanda clasificatoria. Y añadió: "Estaba cerca en la práctica libre. Es una pista que no conocía, tenía mucho por mejorar y trabajar, pero no di el paso de la FP a la qualy".

A su vez, adelantó que "hay mucho para trabajar a la noche y mejorar para la qualy de mañana", aunque rescató como punto positivo que "fue bueno conocer la posta y entender un poquito más todo".

Por último, analizó: "Me faltó bastante performance hoy. Hay que entender el por qué y volver mejor mañana", haciendo referencia a la Carrera Sprint del Gran Premio de China, en la que el británico George Russell (Mercedes) largará desde la pole position, y que está programada para las 0 horas de este sábado.



