Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

SIN VUELTAS

Honestidad brutal de Colapinto tras la clasificación del Sprint del GP de China de Fórmula 1: "Estoy un poco perdido"

El piloto argentino, que largará 16° en la carrera de este sábado, se mostró sorprendido por quedar demasiado lejos de su compañero Pierre Gasly.

Redacción Depo

Sin vueltas y directo al hueso. Así se expresó Franco Colapinto, quien se mostró muy autocrítico luego de su floja actuación en la clasificación de esta madrugada para la Carrera Sprint del Gran Premio de China de Fórmula 1, en la que largará desde el 16°puesto con el Alpine

 El resultado de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, lo expone aún más ya que finalizó séptimo y tendrá serias chances de sumar puntos en la Sprint de este sábado a la medianoche, donde se llevan puntos los ocho primeros.  

"Estoy un poco perdido porque quedé muy lejos con Pierre y es la referencia que tengo", reconoció Colapinto en declaraciones televisivas luego de la tanda clasificatoria. Y añadió: "Estaba cerca en la práctica libre. Es una pista que no conocía, tenía mucho por mejorar y trabajar, pero no di el paso de la FP a la qualy".

A su vez, adelantó que "hay mucho para trabajar a la noche y mejorar para la qualy de mañana", aunque rescató como punto positivo que "fue bueno conocer la posta y entender un poquito más todo".

Por último, analizó: "Me faltó bastante performance hoy. Hay que entender el por qué y volver mejor mañana", haciendo referencia a la Carrera Sprint del Gran Premio de China, en la que el británico George Russell (Mercedes) largará desde la pole position, y que está programada para las 0 horas de este sábado.


Esta nota habla de:
1
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

2
Escándalo en el folklore: echaron al Chaqueño Palavecino tras mostrarse con Milei en Jesús María
Noticias

Escándalo en el folklore: echaron al Chaqueño Palavecino tras mostrarse con Milei en Jesús María

3
"Que la sigan...": el picante mensaje del papá de Cami Homs contra Tini Stoessel y Rodrigo De Paul
Noticias

"Que la sigan...": el picante mensaje del papá de Cami Homs contra Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

4
Sabrina Carpenter y una curiosidad que intriga a sus fans: cuánto mide la estrella del pop
Noticias

Sabrina Carpenter y una curiosidad que intriga a sus fans: cuánto mide la estrella del pop

5
David Guetta fue papá por cuarta vez a los 58 años y sorprendió al mundo al mantenerlo en secreto
Noticias

David Guetta fue papá por cuarta vez a los 58 años y sorprendió al mundo al mantenerlo en secreto

Últimas noticias de Franco Colapinto