Boca lleva cuatro empates consecutivos en la Bombonera: cuándo fue la última vez que le pasó



El empate ante San Lorenzo 1-1 dejó, además de la bronca de los hinchas y sus duros cuestionamientos hacia Claudio Úbeda, una marca que ya preocupa a todo Boca. Es que el "Xeneize" sumó su cuarto empare consecutivo en la Bombonera, un registro que no se daba desde hacía cinco años.

Hay que destacar que la última victoria de Boca en su casa fue el 1° de febrero, día en el que se impuso 2-0 frente a Newell's con goles de Lautaro Blanco y Leandro Paredes de penal. Desde entonces, jugó seis partidos, cuatro de ellos como local, y tan solo pudo ganar uno: 3-0 frente a Lanús en La Fortaleza.

Desde entonces, en la Bombonera, empató 0-0 con Platense y Racing, y 1-1 ante Gimnasia de Mendoza y San Lorenzo. Esta irregularidad, sumada a que en varios de estos partidos mostró una pálida imagen, provocó que el equipo, y sobre todo el entrenador, se fueran silbados e insultados por los hinchas.

Por eso, para encontrar una racha similar hay que remontarse al inicio del 2021, cuando el calendario estaba comprimido por la pandemia de Covid-19. En aquel entonces Boca, dirigido por Miguel Ángel Russo, igualó cinco partidos de manera consecutiva jugando en una Bombonera vacía.

Aquella vez, empató 2-2 ante River el 2 de enero por la fase de grupos de la Copa Diego Armando Maradona; 0-0 vs Santos el 6 de enero por la ida de la semifinal de la Copa Libertadores; 2-2 contra Gimnasia el 14 de febrero por la fecha 2 de la Copa de la Liga; 1-1 frente a Sarmiento el 28 de febrero por la fecha 4 de la Copa de la Liga y 1-1 vs. River el 14 de marzo por la fecha 6 del mismo torneo.



