Franco Colapinto va por su octava Carrera Sprint en el GP de China de Fórmula 1: cómo le fue en las anteriores

Desde las 0 horas de este sábado, el piloto argentino tiene la primera oportunidad del fin de semana para tratar de sumar sus primeros puntos con Alpine.

Redacción Depo

Se viene una nueva Carrera Sprint para Franco Colapinto y no la tendrá nada fácil en el Gran Premio de China de Fórmula 1. Es que este tipo de carreras duran la mitad con respecto a las normales y solo suman puntos los ocho mejores, por lo que el argentino debería protagonizar una gran remontada tras partir del 16° puesto.

A todo esto hay que sumarle que el registro del piloto de Alpine en las Sprint Race no es nada bueno, debido a que nunca pudo sumar puntos en este tipo de eventos en las siete veces anteriores en las que las disputó. Tampoco se pudo meter en el top 10.

Las primeras tres que prtagonizó fueron en 2024, en su año estreno en la Fórmula 1 con Williams. Tanto en Austin, Estados Unidos, como en Brasil finalizó 12º, relativamente cerca de la zona de puntos, aunque en Qatar quedó 18º después de largar desde boxes.

 Sin embargo, en el 2025 tuvo un gran retroceso en cuanto a resultados, lo que se vio acompañado además por el muy flojo rendimiento del Alpine A525. La primera sprint en la que compitió ese año fue la del Gran Premio de Bélgica, en el mítico circuito de Spa-Francorchamps, donde estuvo muy lejos de ser competitivo y quedó 19º.

En Austin y Brasil mejoró con respecto a lo hecho en Spa, aunque estuvo muy lejos de pelear por los puntos, ya que culminó 14º y 16º, respectivamente. Por último, en Qatar volvió a sufrir durante todo el fin de semana y la Sprint no fue la excepción, al cruzar la bandera a cuadros en el último lugar.

Así le fue a Colapinto en las Carreras Sprint de la Fórmula 1: 

  • GP de Estados Unidos 2024: 12º 
  • GP de Brasil 2024: 12º 
  • GP de Qatar 2024: 18º 
  • GP de Bélgica: 19º 
  • GP de Estados Unidos: 14º 
  • GP de Brasil: 16º 
  • GP de Qatar: 20º

