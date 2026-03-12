Talleres pegó cuando Instituto era mejor y así se quedó con el duelo picante

La noche clásica terminó con festejó de la T. Ante una semana más que importante, el equipo de Carlos Tevez dio el primer paso al ganar un partido con mucha rivalidad, para ya pensar en el partido más importante: el domingo visitará nada más ni nada menos que a Belgrano.

Los primeros minutos de juego fueron típicos de un partido caliente. Mucha fricción y jugadas al límite, que con el correr del trámite le dieron paso a buenas acciones. En el momento que la Gloria mejor estaba, de hecho ya había puesto en peligro en un par de veces al arquero Guido Herrera, la T fue ciento por ciento efectivo y sacó la diferencia en el marcador: tras un cabezazo que dio en el travesaño, Valentín Dávila aprovechó el rebote y dejó sin posibilidades al arquero Roffo. Demasiado premio para lo que había hecho hasta el momento.

En el complemento, Instituto salió muy decidido a buscar la igualdad. Los cambios que hizo su entrenador Diego Flores le cayeron muy bien, pues el equipo generó y por momentos superó al dueño de casa, pero la puntada final siguió siendo el gran problema.

Así el equipo del Apache se fue aferrando a una victoria clave, por momentos tomando una postura muy defensiva, que al final terminó logrando con creces. En tiempo adicionado, cuando la Gloria iba con todo en busca del empate, el ingresado Rick salió disparando con el balón y antes de ingresar al área sacó un potente remate para decretar el marcador y desatar la locura de todos los presentes en el estadio Mario Alberto Kempes.

Victoria fundamental para la T, que obviamente llega con el ánimo por las nubes para visitar al encumbrado Belgrano.