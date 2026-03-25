La Selección Argentina vuelve a La Bombonera: historial, partidos clave y un recuerdo traumático
La Selección Argentina vuelve a La Bombonera para enfrentar a Mauritania: el historial positivo, los partidos clave y el recuerdo del empate con Perú que la dejó fuera del Mundial 1970.
La Selección Argentina enfrentará este viernes a Mauritania en el inicio de la doble fecha FIFA, que marcará sus últimos compromisos antes del Mundial 2026, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.
El encuentro se disputará en el Estadio Alberto J. Armando, escenario que la "Albiceleste" ha utilizado en varias ocasiones en los últimos años y donde mantiene un historial ampliamente favorable.
Los primeros partidos de la Selección en La Bombonera se remontan a la década del 20, con un saldo positivo que incluyó triunfos y empates en sus primeras presentaciones.
Sin embargo, durante varias décadas su uso fue esporádico. Uno de los encuentros más destacados en ese período fue en 1937, cuando Argentina goleó 6-1 a Paraguay por la Copa América.
En total, el combinado nacional disputó más de 30 partidos en este estadio, con una amplia mayoría de victorias y muy pocas derrotas, lo que lo convierte en una de sus sedes más favorables.
El recuerdo más doloroso en La Bombonera
Pese a los buenos números, la historia de la Selección en La Bombonera tiene un capítulo oscuro.
En 1969, Argentina igualó 2-2 ante Perú por las Eliminatorias Sudamericanas y quedó afuera del Mundial de 1970, en lo que fue una de las mayores frustraciones de su historia.
Décadas más tarde, en 2017, el equipo volvió a vivir un momento de tensión ante el mismo rival. Empató 0-0, pero logró asegurar la clasificación días después al vencer a Ecuador como visitante.
El presente: una sede habitual en la era Scaloni
En los últimos años, el equipo dirigido por Lionel Scaloni volvió a utilizar con frecuencia La Bombonera.
Desde 2018, la Selección jugó varios encuentros allí, con un saldo positivo que incluye victorias ante Haití, Ecuador, Venezuela y Perú, además de un empate con Paraguay y una derrota frente a Uruguay.
El historial de la Selección Argentina en La Bombonera
- 1925: Argentina 1 - 1 Paraguay
- 1925: Argentina 2 - 0 Paraguay
- 1925: Argentina 3 - 1 Paraguay
- 1925: Argentina 2 - 2 Brasil
- 1926: Argentina 2 - 1 Paraguay
- 1937: Argentina 6 - 1 Paraguay
- 1956: Argentina 2 - 2 Uruguay
- 1957: Argentina 4 - 0 Chile
- 1960: Argentina 5 - 0 Ecuador
- 1969: Argentina 1 - 0 Bolivia
- 1969: Argentina 2 - 2 Perú
- 1970: Argentina 2 - 1 Uruguay
- 1971: Argentina 3 - 4 Francia
- 1971: Argentina 1 - 0 Uruguay
- 1971: Argentina 1 - 0 Chile
- 1973: Argentina 5 - 4 Chile
- 1973: Argentina 3 - 1 Perú
- 1973: Argentina 4 - 0 Bolivia
- 1973: Argentina 3 - 1 Paraguay
- 1977: Argentina 5 - 1 Hungría
- 1977: Argentina 3 - 1 Polonia
- 1977: Argentina 1 - 3 Alemania
- 1977: Argentina 1 - 1 Inglaterra
- 1977: Argentina 1 - 1 Escocia
- 1977: Argentina 0 - 0 Francia
- 1977: Argentina 1 - 0 Yugoslavia
- 1977: Argentina 2 - 0 Alemania Oriental
- 1977: Argentina 2 - 1 Paraguay
- 1978: Argentina 2 - 1 Perú
- 1978: Argentina 3 - 1 Bulgaria
- 1978: Argentina 2 - 0 Rumania
- 1978: Argentina 3 - 0 Uruguay
- 1992: Argentina 2 - 0 Polonia
- 1997: Argentina 1 - 1 Colombia
- 2012: Argentina 2 - 1 Brasil
- 2017: Argentina 0 - 0 Perú
- 2018: Argentina 4 - 0 Haití
- 2020: Argentina 1 - 0 Ecuador
- 2020: Argentina 1 - 1 Paraguay
- 2022: Argentina 3 - 0 Venezuela
- 2023: Argentina 0 - 2 Uruguay
- 2024: Argentina 1 - 0 Perú