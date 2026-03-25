La Selección Argentina vuelve a La Bombonera: historial, partidos clave y un recuerdo traumático

La Selección Argentina enfrentará este viernes a Mauritania en el inicio de la doble fecha FIFA, que marcará sus últimos compromisos antes del Mundial 2026, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

El encuentro se disputará en el Estadio Alberto J. Armando, escenario que la "Albiceleste" ha utilizado en varias ocasiones en los últimos años y donde mantiene un historial ampliamente favorable.

Los primeros partidos de la Selección en La Bombonera se remontan a la década del 20, con un saldo positivo que incluyó triunfos y empates en sus primeras presentaciones.

Sin embargo, durante varias décadas su uso fue esporádico. Uno de los encuentros más destacados en ese período fue en 1937, cuando Argentina goleó 6-1 a Paraguay por la Copa América.

En total, el combinado nacional disputó más de 30 partidos en este estadio, con una amplia mayoría de victorias y muy pocas derrotas, lo que lo convierte en una de sus sedes más favorables.

El recuerdo más doloroso en La Bombonera

Pese a los buenos números, la historia de la Selección en La Bombonera tiene un capítulo oscuro.

En 1969, Argentina igualó 2-2 ante Perú por las Eliminatorias Sudamericanas y quedó afuera del Mundial de 1970, en lo que fue una de las mayores frustraciones de su historia.

Décadas más tarde, en 2017, el equipo volvió a vivir un momento de tensión ante el mismo rival. Empató 0-0, pero logró asegurar la clasificación días después al vencer a Ecuador como visitante.

El presente: una sede habitual en la era Scaloni

En los últimos años, el equipo dirigido por Lionel Scaloni volvió a utilizar con frecuencia La Bombonera.

Desde 2018, la Selección jugó varios encuentros allí, con un saldo positivo que incluye victorias ante Haití, Ecuador, Venezuela y Perú, además de un empate con Paraguay y una derrota frente a Uruguay.

El historial de la Selección Argentina en La Bombonera

1925: Argentina 1 - 1 Paraguay

1925: Argentina 2 - 0 Paraguay

1925: Argentina 3 - 1 Paraguay

1925: Argentina 2 - 2 Brasil

1926: Argentina 2 - 1 Paraguay

1937: Argentina 6 - 1 Paraguay

1956: Argentina 2 - 2 Uruguay

1957: Argentina 4 - 0 Chile

1960: Argentina 5 - 0 Ecuador

1969: Argentina 1 - 0 Bolivia

1969: Argentina 2 - 2 Perú

1970: Argentina 2 - 1 Uruguay

1971: Argentina 3 - 4 Francia

1971: Argentina 1 - 0 Uruguay

1971: Argentina 1 - 0 Chile

1973: Argentina 5 - 4 Chile

1973: Argentina 3 - 1 Perú

1973: Argentina 4 - 0 Bolivia

1973: Argentina 3 - 1 Paraguay

1977: Argentina 5 - 1 Hungría

1977: Argentina 3 - 1 Polonia

1977: Argentina 1 - 3 Alemania

1977: Argentina 1 - 1 Inglaterra

1977: Argentina 1 - 1 Escocia

1977: Argentina 0 - 0 Francia

1977: Argentina 1 - 0 Yugoslavia

1977: Argentina 2 - 0 Alemania Oriental

1977: Argentina 2 - 1 Paraguay

1978: Argentina 2 - 1 Perú

1978: Argentina 3 - 1 Bulgaria

1978: Argentina 2 - 0 Rumania

1978: Argentina 3 - 0 Uruguay

1992: Argentina 2 - 0 Polonia

1997: Argentina 1 - 1 Colombia

2012: Argentina 2 - 1 Brasil

2017: Argentina 0 - 0 Perú

2018: Argentina 4 - 0 Haití

2020: Argentina 1 - 0 Ecuador

2020: Argentina 1 - 1 Paraguay

2022: Argentina 3 - 0 Venezuela

2023: Argentina 0 - 2 Uruguay

2024: Argentina 1 - 0 Perú



