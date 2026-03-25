La insólita cantidad de entradas que Universidad Católica le quiere dejar a Boca por Copa Libertadores

Luego de dos años sin disputar la máxima competencia continental, Boca Juniors regresará a la Copa Libertadores 2026 con un debut exigente como visitante frente a Universidad Católica en Chile.

El último antecedente del Xeneize en el torneo fue la final perdida ante Fluminense en el Estadio Maracaná, donde cayó 2 A 1 en tiempo suplementario.

El partido se disputará en el renovado Claro Arena, estadio de Universidad Católica que fue reinaugurado en agosto de 2025 tras un acuerdo de patrocinio con una empresa de celulares.

Con capacidad para poco más de 20.000 espectadores, el recinto presenta un fuerte condicionante: el espacio destinado al público visitante es muy reducido.

Según el reglamento de la CONMEBOL, los clubes locales deben garantizar al menos 2.000 entradas para la hinchada visitante. Sin embargo, a Boca le ofrecieron apenas 450 lugares para el partido en Santiago.

Un estadio moderno, pero con limitaciones

El diseño del Claro Arena no permite ampliar significativamente el sector visitante, algo que desde el club chileno consideran determinante.

En un principio, Universidad Católica no tenía previsto recibir hinchas visitantes, pero el reclamo de Boca Juniors obligó a abrir un cupo mínimo, aunque muy por debajo de lo exigido por reglamento.

Por estas horas, la dirigencia del Xeneize evalúa si acepta las condiciones propuestas o si insiste con su reclamo ante la CONMEBOL.

El cupo ofrecido representa menos de una cuarta parte del mínimo reglamentario, lo que abre un conflicto que podría escalar en la previa del debut.