Moda en Crónica tv: la prenda comodín que comparten Mariela Fernández, Paz Isalvo y Melina Fleiderman

En la pantalla de Crónica TV, la imagen es tan potente como la información. Mariela Fernández, Paz Isalvo y Melina Fleiderman saben que la televisión en vivo no da respiro, y por eso eligen looks que combinan frescura con autoridad. En un contexto de adrenalina por el vivo y la información constante, estas figuras demuestran que un básico como el top blanco puede adaptarse a cualquier horario y estilo, convirtiéndose en el caballito de batalla de la temporada.

Maru Fernández

Para arrancar el día bien arriba en "La Primera Crónica", Maru eligió un equipo que es puro "casual mood". Combinó un blazer negro con una musculosa blanca y jeans de la marca Item Buenos Aires. Con el maquillaje de Mila Marzi, la conductora demostró que el denim y la sastrería son la pareja ideal para informar con onda desde temprano.

Paz Isalvo

Al frente de "Hoy es mejor", el ciclo de espectáculos de los fines de semana, Paz le puso elegancia al estudio. Lució un top blanco cruzado con pantalones celestes de la firma Otro Nivel, destacando frente a la escenografía. El beauty look de Mila Marzi completó una propuesta fresca y relajada, ideal para el clima de entretenimiento de los sábados y domingos.

Melina Fleiderman

En la conducción de "Invencibles", de 16 a 18 horas, Melina optó por un estilo más urbano y canchero. Su elección fue un top blanco con detalles metálicos, pantalones negros y un cinturón con hebilla que marcó la diferencia. Un look todoterreno para bancar la intensidad de la tarde informativa con mucha actitud.

Las periodistas de Crónica TV confirman que una prenda básica bien combinada es la clave del éxito frente a cámara. ¿Cuál de estos tres estilos te gusta más para enfrentar el vivo?