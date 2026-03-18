Bernal: consulta pública para la construcción del nuevo edificio del Hospital Julio Méndez

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires anunció la apertura de una consulta pública virtual para avanzar con la construcción del nuevo edificio del Hospital Dr. Julio Méndez, de Bernal.

La instancia participativa se desarrollará entre el viernes 20 y el jueves 26 de marzo de 2026, y permitirá a vecinos y vecinas acceder a la información del proyecto, así como también realizar consultas y aportar opiniones de manera online.

La obra forma parte del Centro Integral de Diagnóstico y Rehabilitación, en su primera etapa, y tiene como objetivo fortalecer la infraestructura sanitaria en la región, ampliando la capacidad de atención y sumando nuevos servicios.

Según se informó, quienes deseen participar podrán hacerlo a través de la web oficial del gobierno bonaerense o enviar sus consultas por correo electrónico, en el marco de un proceso que busca garantizar la transparencia y la participación ciudadana en proyectos de obra pública.



