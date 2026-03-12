Menú
Impactante incendio en Quilmes Oeste: vehículos destruidos por las llamas

El fuego comenzó en el patio de un galpón y generó alarma en toda la cuadra. Bomberos lograron evitar que se propagara.

Redacción FMQ

Un incendio se desató este miércoles por la noche en un galpón perteneciente a una fábrica ubicado en la zona de Madame Curie, entre Olivieri y Rodolfo López, en Quilmes Oeste, y generó momentos de preocupación entre los vecinos de la cuadra ante el riesgo de que las llamas se propagaran a una vivienda lindera.

Según la información recabada en el lugar, el foco ígneo se originó en el patio delantero del predio. Allí, por causas que aún se intentan establecer, dos camionetas fueron alcanzadas por el fuego y terminaron completamente incendiadas.

La intensidad de las llamas y la gran columna de humo alertaron rápidamente a los vecinos de la zona, quienes temieron que el incendio pudiera extenderse hacia una casa contigua al galpón.

Minutos después arribaron dotaciones de Bomberos, que desplegaron un operativo para controlar la situación. Tras varios minutos de trabajo lograron contener el fuego y evitar que se propagara hacia otras estructuras del predio o propiedades cercanas.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas, aunque los daños materiales fueron importantes en los vehículos afectados. Las causas del incendio serán materia de investigación.

