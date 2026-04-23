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Jueves, 23 de abril de 2026

Quilmes lanza capacitación en IA abierta a la comunidad: todos los detalles

La actividad se llevará a cabo el viernes 24, de 14 a 17 horas, en la sede ubicada en Quilmes Oeste, en la intersección de Lamadrid y Martín Rodríguez.

Redacción FMQ

Quilmes TEC lanzó una nueva propuesta de capacitación orientada al mundo del trabajo: el "Taller de Introducción a la Inteligencia Artificial para el Desarrollo Laboral", una iniciativa destinada a personas interesadas en incorporar herramientas de IA a sus actividades profesionales.

La actividad se llevará a cabo este viernes 24, de 14 a 17 horas, en la sede ubicada en Quilmes Oeste, en la intersección de Lamadrid y Martín Rodríguez. Según se informó, el encuentro será presencial, gratuito y con cupos limitados.

El taller apunta a brindar conocimientos básicos sobre inteligencia artificial y su aplicación práctica en distintos ámbitos laborales, en un contexto donde estas tecnologías ganan cada vez más protagonismo en el mercado.

Las personas interesadas en participar deberán inscribirse previamente a través de la plataforma "Mi Quilmes Digital". Para más información, también se encuentra disponible el correo electrónico quilmestec@quilmes.gov.ar.

Con este tipo de propuestas, el municipio busca fortalecer las competencias digitales de la comunidad y promover la inclusión tecnológica en el desarrollo laboral.

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