Después de más de 7 horas de un corte total, en los cinco servicios eléctricos en la línea de tren Roca, realizado por ex empleados que buscan su reincorporación, miles de usuarios indignados no solo cortan las calles aledañas a la estación Constitución (que fue cerrada a causa de la medida de fuerza gremial) sino además ocupan las vías del citado recorrido.



LEÉ TAMBIÉN: Cerca de 200.000 pasajeros afectados por un corte de vías en la línea Roca



Según comentaron pasajeros a los micrófonos de Crónica HD: "Nosotros no tenemos la culpa. Esto es un desastre".



"Entiendo la razón de los cortes, pero nos perjudican", agregó una mujer mientras esperaba la apertura de las puertas de la estación.