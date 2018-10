La Escuela N° 49 de la localidad bonaerense de Moreno abrió sus puertas nuevamente y retomó sus actividades cotidianas después de 89 días cerrada. El regreso fue votado de manera unánime por los padres, maestros y auxiliares.



El 2 de agosto pasado, un escape de gas provocó una explosión y la muerte de la vicedirectora Sandra Calamano y el auxiliar no docente Rubén Rodríguez.



Uno de los docentes y compañero de los fallecidos, Hernán, declaró: "Tengo sensaciones encontradas. Tristeza por llegar y que no este Rubén para abrirnos las puertas ni Sandra para darnos los 'buenos días'. Por otro lado, alegría porque volvemos a una escuela segura y arreglada".



En este sentido, remarcó la tristeza que lo invade porque el resto de las escuelas de Moreno "siguen sin estar arregladas" pero luchará para que sean refaccionadas y nadie más "pierda la vida como pasó con Sandra y Rubén".



"Los chicos tienen muchas sensaciones. Algunos temor, otros lloran, otros entraron con alegría. Por eso están siendo acompañados por grupos de psicólogos", dijo conmovido, y agregó: "En lugar de entregar viandas en la capilla en frente de la escuela, vamos a hacerlo en el comedor. Van a comer acá dentro de la escuela con nosotros".



Luego recordó su amistad con los fallecidos que data de hace más de 15 años. "Es un golpe muy duro para nosotros pese a que venimos entrando a la escuela hace más de una semana. Todos los días son difíciles, es muy duro entrar y no encontrar a mis compañeros", declaró.



Por último, aclaró que solo 15 escuelas están funcionando con completa normalidad en la localidad. "La idea es seguir luchando, queremos que todos estén seguros con normalidad. Las autoridades llaman 'normalidad' a que esté asegurado el patio. ¿Las aulas, los baños y los comedores?", se preguntó.



"No queremos que haya mas muertes en ninguna escuela de la Provincia de Buenos Aires", concluyó.



