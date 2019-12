El dólar para la venta al público finalizó este martes sin variaciones en $63,09, regulado por compras del Banco Central que tuvieron por objetivo mantener su cotización, en tanto en el segmento mayorista la divisa terminó la jornada sin modificaciones en $59,81.



El Contado con liquidación (CCL), cuya operatoria cierra más tarde en coincidencia con el mercado bursátil, se vende a $74,39, mientras que el dólar MEP cotiza a $72,75, con una baja de 2,2% y 0,5%, en ese orden.



La novedad del día en el mercado de cambios fue dada a conocer por el ministro de Economía, Martín Guzmán, al afirmar hoy que "las compras de divisas para atesoramiento hasta un máximo de 200 dólares, pagarán un impuesto de 30%", al explicar que "necesitamos desalentar el ahorro en una divisa que no producimos".



LEÉ TAMBIÉN: El "dólar ahorro" pagará un impuesto del 30%



El citado ministro detalló que "el 70% de lo que se recaude irá con destino al sistema previsional y el 30% restante a la construcción de viviendas", en la rueda de prensa que brindó este mediodía en la sede de la cartera a su cargo.



Operadores del mercado consultados advirtieron sobre el impacto de la medida que entró a la Cámara de Diputados en horas de la mañana de esta jornada.



Diego Martínez Burzaco, economista jefe y director de MB Inversiones, aseguró que "todas las medidas (en la iniciativa legislativa) son redistributivas que apuntan a lo coyuntural y de muy corto plazo. No apuntan a hacer crecer la 'torta'. Creo que sin un plan todo será muy efímero y no hay recuperación de confianza".



En relación con el dólar, agregó que "es un desdoblamiento cambiario encubierto ya que sólo el dólar barato queda para el comercio exterior (tanto exportaciones como importaciones)".



En la misma línea, Daniela Wechselblatt, titular de DW Global Investments, resaltó que este proyecto de ley "perjudica directamente a la clase media que es la que tenía planificado viajes al exterior desde hace meses sin imaginarse este posible escenario y un pequeño ahorro en dólares".



Además, indicó que lo único que se consigue así "es alimentar el mercado 'blue' manteniendo un dólar oficial completamente ficticio e inaccesible".



LEÉ TAMBIÉN: Lammens dijo que el gravamen a gastos en el exterior "tiene que ver con cuidar los dólares"



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 323 millones y no se registraron operaciones en el sector de futuros MAE.



En el mercado de futuros Rofex se operaron US$ 356 millones. Los plazos más cortos concentraron más del 50 % del volumen operado.



Diciembre y enero se operaron a $61,06 y $64,19, con tasas de 54,27 % y 59,33 % respectivamente. Todos los plazos mostraron bajas de más del 1 %.



En cuanto a las Leliq, el BCRA dispuso en esta jornada que la tasa de política monetaria finalizara sin cambios respecto del cierre del viernes, en 63%.



El total adjudicado fue de $170.817 millones sobre vencimientos por $168.204 millones y a partir de esta operatoria se generó una contracción de liquidez de $2.613 millones.