La madre del alumno de 13 años que cursa en la escuela Nº 63 Alimirante Brown, Rosario, ingresó al establecimiento a los gritos luego de comprobar que la docente mantenía conversaciones subidas de tono con su hijo."Yo no vine a golpearla, ustedes la están ocultando y encubriendo", dice la mujer a la directora quien no permitía el dialogo fluido y acotó que "los chats no son prueba de nada"."Esta no es la forma, hay que hablar con tranquilidad. Primero vas a hablar conmigo y vamos a mediar", dijo la directora.Cuando la madre le consultó sobre el perfil del WhatsApp, la docente admitió que era ella pero no sabia como su hijo lo tenía. También enseñó la imagen que le había mandado desde el baño y no supo que responder.Lo único que la docente pudo acotar durante el video fue: "Le hablé para darle una ropita. No tengo el teléfono ahora porque vengo en bici". Ante esta indignante respuesta, la madre del nene le respondió: "No te hagas la mosquita muerta".El clima se calmó cuando una tercera intercedió en el conflicto que se desarrollaba en el patio del colegio y se fueron caminando hasta un aula.Recientemente, la madre declaró estar mas conforme con la decisión del colegio luego de que fue expulsada y admitieron el hecho de acoso que se estaba desarrollando. También admitió que su hijo está angustiado y lloró mucho luego del estado público que tomó el caso.