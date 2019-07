Una de las acosadas por el preceptor de la Escuela de Comercio Nº 21 Hipólito Bouchard, Tiziana, afirmó a Crónica HD que hay una chica que "habría tenido relaciones sexuales con él", pero que no lo denunció porque "tiene miedo". "No se animó a hablar todavía. Tiene 15 años. No sabemos cuando fue el encuentro porque no nos contó demasiado", detalló la víctima.

La joven fue una de las primeras en denunciar al preceptor ante los directivos de la escuela. "Decidimos hablar nosotras porque somos del Centro de Estudiantes y queríamos ayudar al resto de las chicas. No podíamos dejar que pase esta situación con chicas menores", indicó. El hombre de 27 años está acusado de intentar seducir a varias alumnas a través de redes sociales y mensajes de Whatsapp.

"Nos parecía un pesado porque mandaba mensajes todo el tiempo pero no le dimos mucha importancia. Cuando mi hermana me contó lo de su amiga, que está en primer año, me pareció muy fuera de lugar y que no pueden pasar estas cosas en el colegio. Esa chica tiene 13 años", apuntó Tiziana.

Según informó la menor, una de las chicas contactadas por el preceptor "había quedado en encontrarse en un boliche pero no sucedió", mientras que otra "habría tenido relaciones sexuales con él". "No se animó a hablar todavía. Tiene 15 años. No sabemos cuando fue el encuentro porque no nos contó demasiado", indicó la alumna acerca de esta última víctima.

"Me gusta mucho que podamos visibilizar esto pero también es horrible porque la escuela debería ser un lugar seguro. Nosotros no queremos faltar, queremos que lo saquen. (El acusado) estuvo ayer en la escuela y mis compañeras se sintieron incómodas al verlo. Cuando vuelva de la licencia, nos dijeron que iba a estar en un cargo en que no tenga contacto con nosotros pero no lo queremos en la escuela ni en ninguna otra", reclamó Tiziana.

Por otro lado, relató que intentan que las víctimas hablen de sus situaciones de acoso y que no sientan miedo, ya que al tratarse de un preceptor, el hombre tiene acceso a sus datos personales como números teléfonicos y domicilios.

El aberrante hecho se dio a conocer a partir de una publicación de una de las denunciantes a través de la red social Twitter (@rainbowinsunset): "Facundo Fameli es preceptor del Comercial 21 en CABA, invita a merendar, dormir y ratearse del colegio a menores de 1ero y 4to año. Es sumamente peligroso que un chabón así trabaje con menores, obviamente las autoridades no hacen nada".

Además de esta publicación, aparecieron capturas de pantalla y mensajes de voz de las conversaciones que mantenía el implicado aparentemente no sólo con la denunciante, sino también con otras alumnas de entre 13 y 16 años.