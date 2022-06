Después de que la Justicia estadounidense determinara que difamó a Johnny Depp con el artículo en The Washington Post donde lo acusó de violencia doméstica, provocando un duro golpe a su carrera e imagen pública que lo dejó expulsado de Hollywood por años, Amber Heard afirmó que todavía ama "absolutamente" a su exmarido.

Heard, cuyo matrimonio de 15 meses con Depp terminó oficialmente en divorcio en enero de 2017, realizó sus primeras declaraciones después del polémico juicio por difamación que terminó con la victoria de Depp el pasado 1 de junio. En una vista previa a la entrevista que se estrenará por completo este viernes, la actriz fue cuestionada sobre sus sentimientos por el protagonista de Piratas del Caribe.

.

"El primer día del juicio emitiste una declaración, y parte de la declaración decía: 'Todavía amo a Johnny'. ¿Sigue siendo cierto?", preguntó la entrevistadora. "Sí", respondió Heard, quien sostuvo que a pesar de todo no tiene sentimientos negativos hacia el actor. "Absolutamente. Lo amo. Lo amo con todo mi corazón", dijo Heard. "E hice lo mejor que pude para hacer que una relación profundamente rota funcionara. Y no pude".

La actriz también se refirió a su propio comportamiento durante la relación con Depp, y las pruebas sobre el abuso que ella ejecutó hacia él, reconociendo que "hice y dije cosas horribles y lamentables a lo largo de mi relación. Me comporté de manera horrible, casi irreconocible para mí misma. Mucho arrepentimiento".

"Hablé libre, abierta y voluntariamente sobre lo que hice. Hablé sobre el lenguaje horrible, hablé sobre ser presionada hasta el punto de que ni siquiera sabía la diferencia entre el bien y el mal. Fue muy, muy tóxico. Éramos horribles el uno con el otro. Cometí muchos errores, muchos errores", aseguró Heard.

"Siempre dije la verdad": Amber Heard niega el veredicto de difamación y las acusaciones de abuso hacia Depp

Heard se mantuvo firme en su testimonio y negó haber difamado a Johnny Depp.

A pesar de su arrepentimiento por el "lenguaje horrible" que dirigió hacia Depp, Heard se mantuvo firme en su negación del veredicto al que llegó el jurado de Fairfax, Virginia. La actriz dijo que hasta el "día de su muerte" mantendría el testimonio que dio en la corte, a pesar de que el jurado falló a favor de Depp y determinó que una columna que escribió sobre el abuso doméstico era difamatoria, después de escuchar seis semanas de evidencia.

También sostuvo que su columna no era sobre su exmarido, sino sobre la "gran conversación cultural" que rodeaba el movimiento #MeToo en ese momento. "El artículo de opinión no era sobre mi relación con Johnny", dijo. "De lo que se trataba el artículo de opinión era de que yo prestaba mi voz a una conversación cultural más grande que teníamos en ese momento". Ella dijo que nunca quiso que Depp fuera "cancelado" y perdiera su carrera por el artículo. "Por supuesto que no. No se trataba de él".