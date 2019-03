Un tiroteo se produjo en una escuela de la región metropolitana de la ciudad brasileña de San Pablo dejando 10 muertos, entre ellos los dos atacantes que eran ex alumnos del establecimiento, informaron fuentes oficiales citadas por medios locales.



Los jóvenes, identificados por la Policía como Luiz Henrique de Castro, de 25 años, y Guilherme Taucci Monteiro, de 17 años, asesinaron a un comerciante antes de ingresar a la escuela Raul Brasil. Esa primera víctima, se trataba del dueño de un lavadero de autos cercano, quien a su vez era tío de Monteiro; luego ingresaron a la escuela donde llevaron a cabo la masacre.



Por otro lado, la Policía reveló que en el auto en el que arribaron los asesinos había dos cuadernos con dibujos y anotaciones de distinto tipo.

En uno de ellos había ilustraciones de armas, menciones a videojuegos y tácticas de combate: "Si mandas a tu ejército a atacar, aunque sea débil, si lo haces rápido el enemigo no tendrá tiempo de defenderse", es uno de los consejos.



"Cuando estés caminando por territorio abierto, no molestes a nadie. Si alguien te molesta, pídele que pare. Si no para, destrúyelo", es otra de las frases escritas. La fuente que aparece al lado de la oración es "la Biblia satánica".



Tácticas de juego :

También hay dibujos de personas encapuchadas, y palabras de odio dispersas. Hay incluso frases en inglés, como "Don't look… Or It Takes you" (no mires, o te va a llevar).



En el otro cuaderno hay una lista de reglas de conducta escolar. "Está prohibido usar el celular en clase, no se puede fumar y hay que colaborar con la organización y la limpieza de los ambientes" son algunas de ellas, según informa Infobae.