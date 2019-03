El líder del Partido de los Trabajadores, Luiz Inácio Lula Da Silva, publicó un tweet tras los cruentos asesinatos perpetrados en una escuela de la ciudad de Suzano, en San Pablo, Brasil, en manos de dos jóvenes que terminaron quitándose la vida.



El ex mandatario expresó sus condolencias hacia las familias de las víctimas y luego criticó la intención del actual presidente Jair Bolsonaro, quien espera la aprobación de una ley para que el pueblo brasileño tenga fácil acceso a las armas.



Nota do ex-presidente Lula sobre massacre em Suzano. pic.twitter.com/n1NsC6BXN0 — Lula (@LulaOficial) 13 de marzo de 2019



"Toda la solidaridad a los alumnos y trabajadores de la escuela Raul Brasil y a los familiares de las víctimas que hoy enfrentan esta terrible tragedia. Que aquellos que incentiva la cultura del odio y la violencia entiendan que no precisamos de más armas, para que masacres como la de Suzano no se tornen cotidianas en nuestro país. Brasil precisa de paz", manifestó por Twitter, el ex presidente Lula.