El escritor Salman Rushdie, de 75 años, fue salvajemente atacado de entre 10 y 15 puñaladas en el cuello cuando estaba a punto de dar una conferencia en Nueva York. Con el correr de las horas comenzaron a difundirse videos del desesperante momento en el que un hombre se abalanza hacia él y lo hiere sin reparos. El presunto agresor fue detenido.

El autor, cuyos escritos provocaron amenazas de muerte por parte de Irán en la década de 1980, fue atacado por un hombre que irrumpió en el escenario de Chautauqua Institution y comenzó a golpear o apuñalar a Rushdie mientras lo presentaban.

Salman Rushdie fue trasladado al hospital UPMC Hamot en Erie, Pensilvania, y en estos momentos estaría siendo operado, de acuerdo con información proporcionada por su agente, Andrew Wylie, a Reuters.

En las grabaciones que se empezaron a viralizar en las redes sociales se ve como un grupo de personas se congrega en torno al autor que cae herido en el escenario mientras se escuchan gritos y murmullos de todos los presentes en el lugar.

En la filmación captada por un hombre que estaba ubicado en una de las gradas superiores puede escucharse los murmullos en medio de sus propios lamentos.

El ambiente fue de extrema tensión, en medio de corridas sobre la tarima donde se produjo el ataque, en un intento por atender al escritor herido.

También uno de los registros muestra cuando el espectador se acerca hasta el escenario sin dejar de decir "Oh, my God" (Oh, Dios mío) y se ubica a escasos metros de donde estaban atendiendo a Rushdie. El moderador del evento también fue atacado y sufrió una lesión menor en la cabeza, dijo la policía.

No obstante, se observa como entra una personas tras otra para acercase al escritor, inclusive un hombre con un perro que se presume eran parte del equipo de seguridad.

El escritor Salman Rushdie, tiene 75 años.

Entre el nerviosismo reinante, no se logra ver en qué momento sacan a Rushdie del escenario. En la parte final del video se observa el momento en que el escritor es trasladado en una camilla a un helicóptero para llevarlo a una clínica. Seis personas custodian la camilla a medida que es llevada a lo largo de lo que parece ser un cancha de béisbol.

La policía del estado de Nueva York dijo que Rushdie fue apuñalado en el cuello, y agregó que se desconoce el estado del escritor británico.

"El sospechoso subió corriendo al escenario y atacó a Rushdie y a un entrevistador. Rushdie aparentemente fue apuñalado en el cuello y fue transportado en helicóptero a un hospital del área. Su estado aún se desconoce", informó la policía en un comunicado.