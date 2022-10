Gran hermano, el programa del momento de la televisión argentina, llegó con novedades. La nueva edición incluye un estricto protocolo en su reglamento para que los "hermanitos" puedan tener sexo. ¿Por qué se incluyó esta regla? Debido a la denuncia de una participante contra un compañero por violación en la edición de España.

La denunciante -la causa está en la instancia de juicio y se espera el veredicto- se llama Carlota Prado y el acusado es José María López, quien enfrenta una posible condena de dos años y medio de prisión por abuso sexual.

El hecho ocurrió en 2017 y desató un gran revuelo en España, donde aún los medios locales siguen el día a día del caso. Pero en Argentina el interés se despertó en los últimos días, tras el furor de la nueva edición del reality que trasmite Telefe.

Tanto es así, que en las últimas horas se viralizó en las redes sociales el momento en el que le informan a Carlota lo sucedido en el confesionario de la casa.

Carlota Prado, la participante de Gran Hermano que busca justicia

El hecho ocurrió durante la madrugada del 4 de noviembre de 2017, mientras se celebraba una fiesta en la casa. Luego, el hombre fue expulsado por "conducta intolerable" y ella abandonó temporalmente la casa.

Ya con los dos fuera del juego, Carlota recurrió a la Justicia y contó lo sucedido: "Cuando me levanté, de camino al baño, noté cómo se me caía la ropa interior al suelo porque no estaba bien puesta. Llevaba unos pantalones de pijama que no recordaba haberme puesto, pero en ese momento no presté atención a ese detalle tan importante", expresó.

Más tarde, en el confesionario le dijeron que debía ver unas imágenes. "En ese momento me pusieron el vídeo con lo que sucedió esa noche, sin avisarme lo que estaba a punto de ver. No sé cuál es el procedimiento en estos casos, porque yo no soy especialista, pero tendría que haber estado una persona a mi lado, un psicólogo o alguien que me ayudara a enfrentarme a esas imágenes tan duras. Jamás me preguntaron si yo quería ver eso. Si me llegan a preguntar, hubiera dicho que no", aseguró.

La fiscalía de la causa pide dos años y medio de prisión para el presunto abusador y el ministerio público reclama, además, 6 mil euros (aproximadamente 927 mil pesos argentinos) como indemnización por los daños morales causados a la víctima.

En el escrito de acusación, el Ministerio Fiscal sostiene que el abusador actuó "guiado por un ánimo libidinoso y a sabiendas del estado de semiinconsciencia en que se encontraba (Carlota) y aprovechándose de esta circunstancia, comenzó a realizar bajo el edredón movimientos de claro contenido sexual, pese a que balbuceando débilmente, dijo 'no puedo'".

Las palabras de la acusación oficial se deben a que la mujer estaba bajo los efectos del alcohol y permanecía inmóvil. "Ella hasta en dos ocasiones levantó la mano como queriendo decirle que parara", continúa el escrito.

El juicio se iba a realizar en febrero, casi cinco años después del abuso. Sin embargo, se postergó hasta noviembre porque Carlota presentaba un "empeoramiento de su salud mental", según su ex abogado. De hecho, el letrado, Santiago Marín, renunció hace unas semanas en pleno juicio.

Violación en Gran Hermano España

El programa comenzó en septiembre de 2017 y tras unos días de competencia es evidente que entre José María y Carlota hay algo más que mitad. En una de las galas, el conductor muestra a los espectadores el primer encuentro sexual de los jóvenes.

Pero en la madrugada del 4 de noviembre, luego de una nueva fiesta con alcohol y se la ve a Carlota en evidente estado de ebriedad. "Recuerdo que yo estaba preocupada porque apenas teníamos comida y los efectos del alcohol podían ser mayores. Y bueno, me cayó mal a mí, al igual que les podía haber caído mal a otras personas. Lo último que recuerdo bien es estar en la cocina", relató la joven tiempo después.

"Hubo una reacción normal en mí ante algo que no me estaba gustando nada. Se ve un forcejeo porque evidentemente no me gusta que me metan mano. Lo que está pasando en ese momento ya es suficiente como para tomar cartas en el asunto, algo que Gran Hermano no hizo", subrayó. De inmediato, José María se lleva a Carlota del lugar y las imágenes se cortan.

Horas después, uno de los máximos responsables del 'reality show' acude ante la Guardia Civil de Madrid, y denuncia los hechos. Liego, a través de cuenta oficial de Twitter, el programa emite un comunicado informando de la salida de dos de sus concursantes. Las palabras exactas son: "La dirección de 'Gran Hermano' ha decidido expulsar del programa a José María por lo que considera una conducta intolerable".

En diciembre, cuando Carlota queda eliminada del fuego, trasciende que Carlota decidió denunciar a José María. Casi dos años después de lo sucedido, Carlota rompió el silencio a través de su cuenta de Instagram: "Denuncié, por supuesto que denuncié. Han pasado casi dos años y todavía no hay fecha para el juicio, mientras, yo sigo sin poder rehacer mi vida".