" Gran Hermano 2022" mantiene un gran ritmo de acontecimientos, a pesar de la salida de Tomás Holder, uno de los más polémicos de la nueva temporada. Las mediciones de rating demuestran que el interés de los televidentes está casi intacto, por lo que hay mucha atención con lo que pasa dentro de la casa más famosa del país, en especial en una jornada que tuvo la esperada prueba semanal.

¡Mirá la victoria de Maxi en la prueba semanal de "Gran Hermano"!

El eje del día martes 25 de octubre estuvo en el desafío que les presentó "Gran Hermano". Tras la victoria de Martina, esta vez Maxi se quedó con el primer lugar que le otorgó inmunidad y la posibilidad de salvar a uno de los cuatro nominados. Además, Santiago del Moro le comunicó que podrá ver la película "El Gerente" junto a dos compañeros y este eligió a Juliana, su pareja, y Conejo, uno de sus más cercanos dentro del juego.

Otro momento que no pasó desapercibido fue la decisión que tomó Agustín acerca de depilarse su pecho por completo con cera. El joven confió en Romina para la labor y tuvo grandes expresiones de dolor, a pesar de que al finalizar expresó que esperaba que sea peor. A pesar de que se mostró muy contento con el resultado, las redes sociales no lo perdonaron y llovieron los memes por el particular segmento que vivieron durante la tarde.

Por otro lado, Juan Reverdito sigue notablemente afectado por la eliminación de Tomás Holder y busca recomponer su estrategia, aunque se muestra triste. "Qué bronca que tengo, dios. Que la gente decida de ahora en más, qué se yo", explicó en una charla que tuvo en soledad mientras tomaba tras ver el resultado de su estrategia fallida en la primera semana.

Alfa sigue causando malestares dentro de la casa de " Gran Hermano", a pesar de que mejoró su imagen. El conflicto con Daniela parece ser notable. "No lo escuché. No escucho nada de lo que diga ese hombre, no me gusta", expresó la joven en una charla con Julieta Poggio. La actriz, fiel a su estilo, buscó defenderlo: "Él estaba haciendo pizza para todos, nosotras también nos quedamos sin queso para la ensalada".

Justamente la artista, quien tiene novio que la espera fuera del reality, parece cada vez más cercana a Marcos. El salteño no se aleja de su perfil bajo pero los televidentes detectaron que hay cierta conexión con Julieta, aunque no concretaron más que algún cruces de miradas y sonrisas en " Gran Hermano 2022".