El escándalo del atún escondido en “ Gran Hermano 2022” fue uno de los pasajes más pintorescos de la semana en el reality, pero quienes son más fieles espectadores -los que lo miran a toda hora en Pluto TV- ya están haciendo oír sus quejas por los frecuentes cortes que se producen en la transmisión o cambios de cámara cuando están por suceder cosas picantes. Ya pasó con otras escenas importantes, como el primer beso de Maxi y Juliana, y sucedió ayer justo cuando se discutía el espinoso tema de los cigarrillos robados a Juan. Es entendible que el negocio es tener lo mejor para las galas diarias de Telefé, pero el fandom de “ Gran Hermano” invade Twitter con su bronca y no habría que dejar de lado su poder influencer.

* * *

Ayer a la tarde tuvo lugar en el bello edificio de la TV Pública un relanzamiento de programación donde, entre otras, se destaca la nueva entrega de “Dos 20”, unitarios de ficción originales de la emisora, que contará con 10 capítulos. Entre los artistas que interpretarán estas historias figuran Jorge Marrale, Fabián Vena, Eleonora Wexler, Esther Goris, Selva Alemán, Brenda Gandini, Esteban Meloni, Julieta Nair Calvo, Tomás Fonzi, Juan Gil Navarro, Paco Fernández de Rosa, Alberto Ajaka, Tomás Kirzner, Leticia Brédice y Luciano Castro. Pinta muy interesante.

.

* * *

Se pone a punto “El hotel de los famosos 2”, que reabrirá sus puertas en el resort de Cañuelas para las grabaciones con los mismos técnicos y laburantes locales, que están agradecidos de volver a trabajar. Ya confirmado lo que adelantó esta sección -que el premio equipara al de “GH”, 15 millones de pesos-, diremos que además de los 18 participantes ya puso la firma Locho, el más “bullyneado” por los malvados de la primera temporada, como host digital, papel hoy fundamental para cualquier reality. El que ríe último...

* * *

También en el encuentro para prensa de la TV Pública se vio a parte del equipo que trabajará en la cobertura del mundial de Qatar. Pablo Giralt, Sergio Goycochea, Gustavo Kuffner y Sofía Martínez viajan a Emiratos, mientras Matías Martin, Ángela Lerena y Miguel Osovi estarán en Buenos Aires. Se detalló que el canal emitirá 32 partidos: 23 de primera fase; 4 de octavos de fi nal; 2 de cuartos de final; 2 semifinales y la gran final del 18 de diciembre. El domingo 13 de noviembre comenzarán las transmisiones en vivo desde Doha, y habrá muchos especiales en la previa. Se apuesta fuerte.

* * *

Con el espectáculo “Siempre rutilantes”, el grupo musical-humorístico Los Amados despide el año en el céntrico teatro Astros, con un concierto basado en su repertorio “más tropical” y las canciones grabadas durante 2022. El show del 1º de diciembre a las 20.30 será a puro “kitsch”, con ocho músicos en escena que conforman una imaginaria orquesta centroamericana, cantándole al amor. De la mano de su líder Alejandro Viola como el seductor Chino Amado y su distinguida banda, habrá boleros, merengues, cumbias y canciones de reconocimiento mundial y un homenaje a la época de oro del cine de los años 50.

* * *

El actor estadounidense Adam Sandler y la dupla de directores Josh y Benny Safdie trabajarán juntos nuevamente para un largometraje de Netflix tras el éxito de su colaboración anterior en “Diamantes en bruto”, de 2019, aunque aún se desconocen detalles de la próxima producción. El esperado reencuentro profesional entre los hermanos Safdie y el comediante de larga trayectoria en Hollywood fue confirmado por Netflix, según reportó el sitio especializado IndieWire, que estimó el rodaje para 2023. Sandler sabe tanto hacer reír como qué producir.

* * *

Ante un nuevo y gran desafío. El histriónico Guillermo Francella interpreta al amable y muy dedicado portero de un edificio con mucho que ocultar y un plan tan insólito como atrapante en “El encargado”, la nueva serie de sello local creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat, que llega hoy a la plataforma de streaming Star+. Así dadas las cosas, se trata de una propuesta de “comedia con cierta oscuridad” que “potencia el género” humorístico desde la ambigüedad. Puma Goity, Darío Barassi, Moro Anghileri y Gastón Cocchiarale son algunos de los actores que lo acompañan.

* * *

Tras un reciente recorrido por festivales (desde Aspen hasta Roma), “Louis Armstrong’s Black & Blues” llegará a la plataforma de streaming Apple TV+ el próximo viernes. El documental sobre el genial cantante y trompetista reaviva una de las relaciones artísticas más fructíferas como la que existe entre el cine y el jazz. Dirigido por Sacha Jenkins (el mismo de “WuTang Clan: Of Mics and Men”) y producido por fi guras como Brian Grazer y Ron Howard es, claro, un tributo al artista que cambió el sonido del género para siempre.

* * *

La relación amorosa que surgió en “El hotel de los famosos” entre Martín Salwe y Emily Lucius, la cual muchos pusieron en duda, finalmente caducó. La pareja logró sobrevivir después del reality, pero las cosas no funcionaron para ellos y, según trascendió, fue la influencer la que puso el punto final cuando asistió al show “Sex” de José María Muscari y, aparentemente, no soportó ver a su amor despojado de ropa interactuando con el público. Digamos que la relación no estaba tan sólida como para separar lo profesional de lo personal. En fin... El noviazgo duró “la nada misma”.

* * *

Hartos de que las idas y vueltas se volvieran un factor común en la relación del Polaco con Barby Silenzi, ya que el cantante y la bailarina siempre están envueltos en rumores de crisis y separación, el ex participante de “MasterChef” compartió una foto junto a Barby y sumó el tierno mensaje: “El equipo sigue intacto, te amo”. Pero hay una realidad que no es menor: si los medios hablan, sin lugar a dudas lo hacen porque los protagonistas anuncian las crisis y las separaciones temporarias. Que cada uno se haga cargo de lo que le corresponde.

* * *

La confusión casi desborda a Cinthia Fernández cuando los usuarios de las redes sociales vieron una foto de Baclini con una mujer muy atractiva ya que la mediática seguiría enamorada del empresario pese a que terminaron el vínculo hace unos años. Finalmente, la panelista decidió frenar la ola de especulaciones y escribió enojada desde Twitter “¡Es la hermana!”. Efectivamente, la chica de la foto es la hermana de Martín, Melina Baclini, tiene 25 años, del signo de Géminis, trabaja para un importante shopping de Rosario y tiene un perfil bajo. Pero como es una costumbre en su vida profesional y privada, Cinthia pone el grito en el cielo por todo. Ya estamos acostumbrados. En fin...