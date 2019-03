"Ni una menos", "Vivas nos queremos", "No es no", "Ele nao" y "Me too" son algunas de las consignas que durante toda la jornada del viernes se replicaron en las calles de las principales ciudades del mundo, en el marco del Paro Internacional de Mujeres, del 8M.



América latina, pionera del movimiento feminista que recobró impulso en los últimos años, contará con las mayores movilizaciones de todo el globo.

En el viejo continente, Madrid y París fueron las más multitudinarias de la jornada por el Día Internacional de la Mujer. También hubo réplicas en Asia y África y algunas ciudades de Estados Unidos; pero la ciudad más inovadora fue Moscú.





San Pablo

#MulheresContraBolsonaro. Uno de los lemas de las movilizaciones en Brasil. (LemusteleSUR)

Indiganción por el crimen de Marielle. (@ciudadania_i)







Em São Paulo, as mulheres estão nas ruas neste #8M para exigir seus direitos.



Fotos: Lili Fialho / Mídia NINJA pic.twitter.com/iVIPYOS383 — Mídia NINJA (@MidiaNINJA) 8 de marzo de 2019



LEÉ TAMBIÉN: Día de la Mujer: masiva movilización a Plaza de Mayo



París

(@bren_hamilton)





(@alexvicente)



Moscú



A pesar de la escasa movilización, Moscú fue la ciudad donde el Estado homenajeó gratamente a las mujeres con una simpática broma en su día. En el subte de la capital rusa quisieron celebrar el Día de la Mujer gastando una broma a las que ingresaban allí. Al pasar por los arcos de seguridad —presentes en todas las estaciones de Moscú—, una voz por los altavoces les aseguraba que tenían la sonrisa más bonita y que eran las chicas más bellas. Acto seguido, recibían un tulipán.





Por otro lado, el presidente Vladimir Putin celebró el #8M con un obsequi a las mujeres policías:





Putin, a caballo de nuevo. Hoy para 'celebrar' el #8M junto a mujeres policia en Moscú. Les ha regalado un caballo que se llama Golden Ray.



Spoiler: lleva camisa.

(via @dimsmirnov175) pic.twitter.com/n2cYNntS1b — ���������� ����ℎ�������������� (@mrsahuquillo) 7 de marzo de 2019







Londres





LEÉ TAMBIÉN: Alarmante: 273 mujeres asesinadas en 2018





En algunos sitio de Inglaterra, los carteles publicitarios no vendieron y se sumaron al #8M:



(@pyz30)



En el marco del Tercer Paro Internacional Feminista hubo movilizaciones en buena parte del mundo y debates con un nivel de concientización cada vez más grande.



Berlín









Me envían esta foto desde Berlín. Sí, el paragüas dice #NiUnaMenos, somos internacionales, somos marea, somos feministas rompiendo las fronteras. Emoción #8M pic.twitter.com/yAr9Ek4w5I — Maria Florencia Freijo ���� (@Florfreijo) 8 de marzo de 2019



España fue uno de los países en el que más ciudades celebraron y concientizaron sobre los derechos de la mujer.



Madrid





DIRECTO #8M | Así ha valorado Podemos la manifestación feminista de Madrid: "Siempre vamos a ser feministas. Esto es imparable" https://t.co/osHRjc7UAk pic.twitter.com/dYuizLksnQ — EL PAÍS (@el_pais) 8 de marzo de 2019



Valencia

Una vista aérea del frente de la manifestación que arrancó en la calle de Xàtiva de Valencia. (FB)

Elche





Bilbao







Sevilla

(@pacofuentesfoto)



Vigo





Tras haber llegado la cabecera de la manifestación me fui un poco más atrás a ver el ambiente, hacía 1 hora que habíamos salido del punto origen y me encontré con esto, viva #Vigo! O feminismo galego en pé! ������#HuelgaFeminista2019 #InternationalWomensDay #8M2019 pic.twitter.com/vX3OiFGn1g — Patricia (@patrituits) 8 de marzo de 2019