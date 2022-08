El escritor británico Saldom Rushdie, de 75 años, podría perder un ojo luego de ser víctima de un ataque a puñaladas mientras daba una conferencia en Nueva York. Por el momento, está con respiración asistida, ya que tiene los nervios del brazo cortado, y el hígado dañado.

Rushdie fue transportado en helicóptero al Hospital Eire de Pensilvania, donde fue sometido a una cirugía.

Su agente, Andrew Wylie, dijo a The New York Times que Rushdie se encuentra con un respirador.

"Las noticias no son buenas", advirtió Wylie en un mail, en el que además agregó: "Salman podría perder un ojo, los nervios de su brazo fueron cortados y su hígado fue apuñalado y dañado".

Cómo fue el ataque a Saldom Rushdie

Según informó la policía estatal, cuyo relato fue confirmado por decenas de testigos en el lugar, cerca de las 11 de la mañana, hora local, Rushdie se disponía a ser entrevistado en el anfiteatro del Instituto Chautauqua.

Cuando estaba sobre el escenario, un hombre vestido de negro surgió desde el público a toda velocidad con un cuchillo y se arrojó sobre Rushdie, a quien llegó a aplicarle una puñalada en el cuello y otra en el abdomen.

El atacante fue rápidamente atrapado por un agente de seguridad y por varios espectadores que subieron al escenario para controlarlo y terminó arrestado por un agente estatal asignado al evento.

En medio del caos y gritos aterradores que colmaron el anfiteatro, el escritor fue llevado tras una pantalla del escenario y fue asistido por un médico que estaba entre la audiencia. El agresor también hirió al presentador Henry Reese en la cabeza, aunque ya está fuera de peligro.

El primero en reportar el ataque fue un periodista de la agencia AP presente en el lugar y luego trascendieron varios videos de asistentes que fueron subidos a las redes sociales en los que se registró la desesperante escena.

También hubo varios espectadores que se quejaron de la poca seguridad que había en el lugar. John Bulette, de 85 años, dijo que el atacante pudo actuar porque hubo un gran error de seguridad. "Que alguien pude llegar tan cerca sin ningún tipo de intervención es aterrorizante", señaló.

Kyle Doershuk, de 20 años, estaba trabajando como acomodador en el anfiteatro en el momento del ataque. Dijo que estaba a unos 5 metros de distancia del agresor cuando vio que comenzó a correr por el escenario con un cuchillo, después de dejar caer una mochila.

Doershuk dijo a The New York Times que la seguridad del lugar es poca y que no se había tomado ninguna medida adicional para la visita de Rushdie. "Es muy abierto; es muy accesible; es un ambiente muy relajado", dijo. "En mi opinión, era probable que algo como esto podía suceder".

Otra testigo presencial, Anita Ayerbe, de 57 años, dijo que había visto al atacante en los terrenos de la institución el jueves por la tarde cerca del anfiteatro, y que pudo acceder al escenario fácilmente.

"El anfiteatro es un blanco fácil", dijo Ayerbe. "No había seguridad en el lugar y corrió sin obstáculos. Los policías no fueron los primeros en subir al escenario", agregó.

Quién es el agresor del Saldom Rushdie

El atacante detenido fue identificado como Hadi Matar, de 24 años, residente en New Jersey, aunque no trascendieron sus motivaciones.

Las primeras investigaciones apuntan a que el agresor actuó solo y que podría tener simpatías con el régimen iraní y la Guardia Revolucionaria islámica. También expresaron que tenía permiso para acceder al evento del escritor.

Cabe destacar que hace tiempo Rushdie logró fama internacional con su novela Hijos de la medianoche, publicada en 1980, que le valió el prestigioso premio británico Booker.

Pero su figura se agigantó más tarde con la publicación de "Los versos satánicos", que fue prohibido en Irán en 1988, ya que muchos musulmanes lo consideran blasfemo. Un año más tarde, el entonces líder de Irán, el fallecido ayatollah Ruhollah Jomeini, emitió una fatwa, o edicto, pidiendo la muerte de Rushdie.

También se ofreció una recompensa de más de US$ 3 millones para cualquiera que lograra matar al escritor, lo que hizo que Rushdie pasara casi una década escondido, mudándose de casa constantemente y sin poder decirles a sus hijos dónde vivía.

Recién comenzó a dejar su vida oculta a fines de la década del 90, después de que Irán dijera en 1998 que no apoyaría su asesinato, aunque el sentimiento anti-Rushdie permaneció entre muchos sectores iraníes.