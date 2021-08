La cantante estadounidense Britney Spears llenó sus redes sociales con fotos en topless, La serie de publicaciones en su cuenta de Instagram, que ya suma 11 fotografías, comenzó el pasado 23 de julio.

"No chicos ... No me operaron las tetas en sólo una semana ... ni estoy embarazada ... ¡Tengo tetas en estas fotos porque devoré comida!", escribió Spears a sus más de 33,5 millones de seguidores.

.

Las fotos en topless de la cantante de 39 años coincidieron con el movimiento "Free Britney" y con el anuncio de que se le concedía permiso para poder contratar un abogado para conseguir desligarse de la tutela judicial a la que la tenía sometida su padre desde hace 13 años

"No voy a hacer fotos en topless por el resto de mi vida porque eso se volvería aburrido, pero seguro que ayuda cuando necesitas ser iluminada", reflexionó.

¿Por qué Britney Spears se desnuda en Instagram?

Según Spears, su serie de desnudos la ayudan a sentirse mejor y son por su propio bien: "No quiero que nadie vea el gran hoyuelo en mi culo, pero siento que actuar me hizo demasiado consciente de mi cuerpo y eso no es atractivo", reconoció.

La cantante sostiene que esos posteos son un intento de recuperar su cuerpo después de años de sentirse cohibida y avergonzada por cómo se veía mientras actuaba.

“Es porque nací en este mundo desnuda y honestamente siento que el peso de la voluntad ha estado sobre mis hombros y me ha hecho verme a mí misma de esa manera. Quería verme a mí misma de una manera más ligera ... desnuda ... como nací y para mí, mirar hacia atrás y ver mis fotos cuando disparo, es una locura comprobar cómo psicológicamente, verme en mi forma más pura evidencia dolor ... heridas ... lágrimas ... y cargas pesadas y eso no es lo que soy”.

.

"Soy una mujer... Una hermosa mujer sensible que necesitaba mirarme a mí misma en mi forma más pura", explicó.

y continuó: "¡Y admito que los comentarios de 'Free Britney' después de que me quité la camisa fueron realmente jodidamente divertidos!"

"La campaña Free Britney comenzó con todas tus increíbles camisetas rosas Free Britney ¡¡¡Hace 3 años !!! El movimiento tiene un significado mucho más profundo de lo que puedas imaginar. Mis fans siempre han sido tan increíbles y los amo a todos", añadió.