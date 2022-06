Todas las visitas de Paul McCartney a la Argentina (1993, 2010, 2016 y 2019) estuvieron rodeadas de datos curiosos y situaciones particulares de las cuales se puede enumerar al menos cinco que valen la pena.

La primera vez que McCartney tocó suelo argentino fue en 1993, cuando llegó al país para brindar tres shows en el estadio Monumental de River Plate los días 10, 11 y 12 de diciembre en el marco de la gira "The New World Tour".

Primer recital y atascamiento

El ex Beatle llegó a Buenos Aires el 9 de diciembre, a bordo de un jet privado proveniente de la ciudad de San Pablo. Estaba acompañado por su esposa Linda y por sus tres hijos: Stella, Mary y James.

Una falsa noticia indicaba que desde el aeropuerto se iban a trasladar en un helicóptero hasta la Mansión Álzaga Unzué, donde se habían apostado periodistas y fans. Sin embargo, Paul manejó un Citroën a través del Camino de Cintura y el Acceso Oeste, donde quedó atascado.

Los fans se sorprendieron al llegar al estadio de River, por un gesto poco común en los conciertos: a cada uno le tocaba un programa, un sticker y una foto del matrimonio McCartney que invitaba a sumarse a la agrupación Greenpeace.

Además de los clásicos de Paul, esas noches se estrenó el himno C’mon People, acerca de las estrellas de rock que habían fallecido. El momento más emotivo fue cuando en pantalla gigante pasaron escenas de Paul junto a John Lennon, para recordarlo. Y se tiraron desde el escenario pelotas de fútbol y remeras de la selección argentina.

El primer recital tuvo lugar en 1993 (Captura de TV).

En esa primera visita, Paul fue declarado ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires y dio una conferencia de prensa, con un anuncio explosivo: se juntaría con George Harrison y Ringo Starr para lo que fueron los Anthology de The Beatles.

Encuentro con Charly García

En su tercera visita y como escala del "Tour One on One", llegó a la ciudad de Córdoba con su tercera esposa, la empresaria Nancy Shevell, y se alojó en la lujosa estancia El colibrí, rodeada por 170 hectáreas de bosque. En su show en el estadio Mario Alberto Kempes, el 15 de mayo de 2016, saludó: “¡Hola, culiaos!”.

Después, en el camarín recibió una visita ilustre: Charly García, quien le llevó una guitarra de regalo. Paul lo recibió con un abrazo y una frase que circuló a través del coproductor local: “You are a rock and roll star” (Sos una estrella del rock and roll”).

Charly García y Paul McCartney en Córdoba (Archivo).

Los siguientes shows eran el 17 y el 19 de mayo en el Estadio Único de La Plata, pero Paul prefirió instalarse en el Hotel Four Seasons de Retiro, y el 16 se fue a andar en bicicleta por los bosques de Palermo.

Capítulo de "Los simuladores"

El 12 de junio de 2002, Telefe emitió “Marcela & Paul”, uno de los episodios más recordados de “Los simuladores”. En ese capítulo, Santos, Ravenna, Medina y Lamponne tuvieron que devolverle las ganas de vivir a Marcela, una mujer cuya vida parecía haberse derrumbado luego de una separación.

El falso Paul de "Los Simuladores" (Captura de TV).

Para eso, los expertos en simulacro montaron un operativo que contó con la participación de Paul McCartney. O mejor dicho, un carnicero (actor Jorge Ondarza) que se parecía al mítico beatle.

Carnicería de Córdoba

Pablo Arana, el dueño del local ubicado en la localidad de Alta Gracia, tuvo su momento de fama con la apertura de la carnicería Paul Mac Carne".

Luego de trabajar ocho años en el equipo de competición de TC comandado por Oreste Berta, Pablo y su familia pasaron dos años en La Rioja, donde atendieron un minimercado en la Ruta 40 y abrieron otra carnicería.

La carnicería está ubicada en la ciudad cordobesa de Alta Gracia (Archivo).

Luego se fueron a vivir a la provincia de Córdoba y cuando ellos crearon el nombre, no pensaron que saltarían a la fama, y dijeron: "Paul es vegetariano. Pero ni se va a enterar".

Pero, McCartney sorprendió al mundo al postear la foto del comercio en su cuenta de Instagram: "Un amigo vio esto en sus vacaciones. ¡Qué gracioso! Con amor, Paul", le dedicó y en aquel momento, la foto cosechó 18.000 likes.

Cabe destacar, que el cordobés se enteró porque una turista extranjera le contó que la esquina estaba en Internet. Y después un amigo le dijo que ingresara a Instagram, que Mc Cartney había publicado una foto del local.

Falsos beatles en Argentina

A principios de 1964, cuando la Beatlemania se desparramó por todo el mundo, los titulares de los periódicos anunciaron que The Beatles viajarían a Sudamérica más tarde ese año. Millones de fans esperaban la llegada de los ingleses, y en julio, cuando cuatro jóvenes con cortes de cascos arribaron al aeropuerto de Buenos Aires, parecía que los sueños de los adolescentes estaban a punto de hacerse realidad.

Los Beatles en realidad no estaban ni cerca de Argentina en ese momento, ya que el grupo de Liverpool estaba de regreso en Londres, en un descanso entre conciertos y grabaciones. Pero con o sin su conocimiento, cuatro jóvenes de Florida llamados Tom, Vic, Bill y Dave habían tomado su lugar.

La falsos Beatles estuvieron en Argentina (Archivo).

Previamente llamados "The Ardells", el cuarteto pasó a denominarse "The American Beetles" o, a veces, simplemente "The Beetles" para abreviar. La llegada del grupo al hemisferio sur se dio gracias a un empresario llamado Rudy Duclós, quien los vio en un club de Miami.

Duclós era de Argentina y estaba ansioso por embarcarlos en una gira por Sudamérica, sin embargo, al vender el grupo a promotores y lugares, nunca mencionó la parte de “American Beetles”, sino que vendió las fechas como si se tratara de Lennon y compañía.

Luego, se firmaron contratos, la prensa estaba preparada y los adolescentes esperaban ansiosos su llegada, pero claro está, una vez que los cuatro jóvenes salieron a escena en las distintas oportunidades, quedó más que claro que se trataba de una pobre imitación de los Fab Four. Durante su paso por Buenos Aires, tocaron en Canal 9, contratados por Alejandro Romay.