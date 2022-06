¡Viejo es el viento y todavía sigue soplando!, dice un antiguo refrán que puede ser aplicable para la vida de Sir Paul McCartney, quien este sábado cumple 80 años de vida y rock, y lo festeja de la manera que más lo apasiona: seguir tocando arriba de un escenario con otras figuras de la música a través de la gira que lleva por Estados Unidos.

Para homenajear a uno de los "cuatro de Liverpool", diversos artistas decidieron dedicarle mensajes a través de las redes sociales, en el cual resaltan la trayectoria de Paul y lo que significó para el mundo de la música.

"Dicen que es tu cumpleaños sábado feliz cumpleaños Paul te amo hombre que tengas un gran día paz y amor Ringo y Barbara amor amor paz y amor", escribió en la red social Twitter, su excompañero de The Beatles, Ringo Starr.

"Querido Paul, ¡Feliz 80 cumpleaños y muchos, muchos más! De un compañero en la paz... amor, yoko", agregó Yoko Ono, la viuda de John Lennon, su gran compañero de ruta en The Beatles.

En tanto, la cuenta oficial de The Beatles utilizó la misma red para escribir lo siguiente: "Feliz cumple, Paul", en la cual también se vió un video con varias secuencias de los oriundos de Liverpool.

En tanto, el grupo de pop británico Pet Shop Boys, escribió en la cuenta "Feliz cumpleaños, @PaulMcCartney. 80 hoy! Con amor, Neil y Chris xx".

Paul McCartney: gira por Estados Unidos

En tanto, en el marco de su último show de su gira en los Estados Unidos, Paul McCartney tuvo una noche más que especial en Nueva Jersey, porque recibió la visita de Bruce Springsteen y Jon Bon Jovi sobre el escenario y ante la gran sorpresa del público.

El músico cantó temas de The Beatles como "Love Me Do, "Get Back, "Blackbird" o "Can't Buy Me Love", además de sus canciones de su proyecto con Wings como "Live and Let Die" o "Jet" y clásicos de su carrera solista.

Paul, en un momento de su show, se paró frente al público del MetLife Stafium y anunció: "Tengo una sorpresa especial para ustedes, viene un amigo mío, un muchacho de acá".

Paul McCartney y Bruce Springsteen, juntos en el escenario ( Twitter).

Allí los fans reconocieron casi de forma automática a Bruce Springsteen y corearon su nombre, a lo que McCartney respondió irónico y con una sonrisa: "Me parece que adivinaron"; allí, ambos cantaron el clásico "Glory Days" y "I Wanna Be Your Man", de The Beatles.

A su vez, el público presente tuvieron otra sorpresa en los bises, donde Bon Jovi apareció con globos en el escenario y comentó: "Tengo a 60 mil personas que quieren cantarte el feliz cumpleaños", allí con la complicidad del público y los músicos accedieron al cántico característico para la ocasión. Cabe destacar que Paul McCartney, va a seguir con su tour por Europa en un histórico festival que se realiza en Inglaterra.