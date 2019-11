El gobierno interino de Bolivia analiza este lunes la convocatoria a elecciones por decreto, luego de las dificultades en llegar a un acuerdo en el Parlamento con el Movimiento al Socialismo (MAS), la fuerza política del ex presidente Evo Morales.



"Si vemos que hay dificultades para poder convocar a las elecciones, una de las sugerencias que va a hacer el Ministerio de la Presidencia a la señora presidenta Jeanine Áñez es que de manera inmediata convoquemos a elecciones a través de algún otro instrumento legal", había dicho el jefe de esa cartera, Jerjes Justiniano, citado por la estatal Agencia Boliviana de Información (ABI).



El gobierno de la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez busca un acuerdo parlamentario para modificar el sistema legal y poder llamar a nuevas elecciones en 90 días.

"Nuestra voluntad no es quedarnos en el Gobierno más allá del lapso que establece la Constitución", afirmó Justiniano.



Morales fue forzado a renunciar a la presidencia el 10 de noviembre pasado, cuando los mandos del Ejército le sugirieron que presente la dimisión, en medio de protestas populares y denuncias sobre presuntas irregularidades en los comicios del 20 de octubre, que le dieron la reelección en primera vuelta al líder indigenista.

LEÉ TAMBIÉN: "No al golpe de Estado en Bolivia": marcha y festival en Plaza de Mayo