El gobierno interino de Bolivia anunció hoy que convocara a elecciones por decreto, luego que no se llegó a un acuerdo en el Parlamento con el Movimiento al Socialismo (MAS), la fuerza política del ex presidente Evo Morales.



"Si vemos que hay dificultades para poder convocar a las elecciones, una de las sugerencias que va a hacer el Ministerio de la Presidencia a la señora presidenta Jeanine Áñez es que de manera inmediata convoquemos a elecciones a través de algún otro instrumento legal", dijo el jefe de esa cartera, Jerjes Justiniano, citado por la estatal Agencia Boliviana de Información (ABI).



El gobierno de la autoproclamada presidenta Áñez busca un acuerdo parlamentario para modificar el sistema legal y poder llamar a nuevas elecciones en 90 días.



"Nuestra voluntad no es quedarnos en el Gobierno más allá del lapso que establece la Constitución", afirmó Justiniano.



Morales fue forzado a renunciar a la presidencia el 10 de noviembre pasado, cuando los mandos del Ejército le sugirieron que presente la dimisión, en medio de protestas populares y denuncias sobre presuntas irregularidades en los comicios del 20 de octubre, que le dieron la reelección en primera vuelta al líder indigenista.



Morales accedió a convocar a nuevas elecciones después de que una misión de observadores de la OEA denunciara las irregularidades electorales, pero ante el planteo militar renunció y marchó al exilio a México, contexto en el que Áñez asumió la presidencia en forma interina.



Por otra parte, el gobierno interino de la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez dará salvoconductos a los 24 dirigentes del mayoritario Movimiento al Socialismo (MAS) refugiados en la embajada de México, para que puedan abandonar el país.



El anuncio lo hizo la canciller Karen Longaric, que reseñó que la embajada mexicana en La Paz, con la firma de su titular, Teresa Mercado, envió una nota con ese pedido para que los asilados diplomáticos puedan salir del país y embarcarse hacia México. "Entonces vamos a procesar esto en estos días, a partir de hoy", explicó.



Según la estatal agencia ABI, Longaric detalló que son 24 personas, aunque "inicialmente eran 26, pero parece que algunas personas han abandonado el asilo diplomático, así que se redujo el número".



La canciller dijo que no podía dar referencias de quiénes son los dirigentes del MAS de Evo Morales que están en la sede el barrio Calacoto, en el sur de La Paz, "pero sí son personas de alto perfil político".



México ya tiene como asilado al ex presidente Morales, forzado a renunciar por presión de las fuerzas armadas, lo que derivó en un vacío de poder que dio paso a la jura de Áñez, hasta entonces vice segunda del Senado, en una sesión sin el quorum reglamentario.