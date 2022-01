Cuando comenzó la pandemia se aplaudía todas las noches al personal sanitario. Con el tiempo esto se fue olvidando pero ellos siguieron dándole lucha al coronavirus desde la primera línea. Mónica Almeida es una enfermera de 37 años de Gainsborough, en Inglaterra, que luego de ayudar a cientos de personas, contrajo el virus y estuvo a punto de morir.

Su historia se volvió viral y ha dado la vuelta al mundo ya que estuvo en coma durante casi un mes y estaba a tan solo 72 horas de que apagaran su respirador cuando sus colegas tuvieron la idea que finalmente le salvó la vida: usar Viagra.

Lo cierto es que hasta su familia había perdido las esperanzas ya que continuaba en coma y no habían visto una mejoría. La mujer, madre de dos niños pequeños, descubrió que era positivo a fines de octubre mientras trabajaba con pacientes con coronavirus en el hospital de Lincolnshire.

.

La enfermera en un primer momento no se preocupó, pero luego descubrió que había perdido el sentido del gusto y el olfato. Al cuarto día de su diagnóstico comenzó a toser sangre. Sus niveles de oxígeno bajaron abruptamente al día siguiente y fue al hospital para que la atendieran. Pero fue dada de alta con una receta médica y sin recibir un tratamiento.

Sin embargo, a las dos horas de volver a su casa, Mónica se despertó sin poder respirar y la llevaron de urgencia al Hospital del Condado de Lincoln, donde fue directamente a la sala de reanimación.

Desde ese entonces los médicos lucharon por devolver a la normalidad sus niveles de oxígeno pero su condición empeoró y la pusieron en coma el 16 de noviembre. Estaba tan grave que les avisaron a sus padres que viajaran para despedirse.

Estaba a punto de morir por coronavirus pero el Viagra la salvó

Faltaban solo tres días para que la desconectaran cuando a los médicos se les ocurrió probar el inusual tratamiento para ayudarla ya que la “pastillita azul” dilata los vasos sanguíneos y abre las vías respiratorias.

Su mejoría fue milagrosa y el 14 de diciembre salió del coma. Días después, regresó a su hogar para pasar la víspera de Navidad junto a su familia. “Podría haberme ido con tan solo 37 años pero supongo que seguí peleando. En 48 horas mis pulmones comenzaron a responder. Definitivamente fue el Viagra lo que me salvó", contó la protagonista a The Sun.

Enfermera despertó del coma por coronavirus luego de que le administraran Viagra (Gentileza The Sun).

"Tuve una pequeña broma con el consultor después de que vine porque lo conocía. Me dijo que era Viagra, me reí y pensé que estaba bromeando, pero dijo 'no, de verdad, has tomado una gran dosis de Viagra'. Fue mi pequeño milagro navideño", sentenció Mónica.