En diálogo exclusivo con Crónica HD, Evo Morales aseguró que es "imposible" que "haya habido fraude" durante las elecciones del pasado 20 de octubre en Bolivia y consideró que hubo "una conspiración" para obligarlo a renunciar a la presidencia.

"El fraude fue el pretexto para golpe. La Organización de los Estados Americanos (OEA) es responsable de lo que está pasando en Bolivia", sentenció en una entrevista "Lo dice Embón".

Morales recalcó la intervención de Estados Unidos y consideró que su gobierno fue víctima de "un golpe de Estado". "Me quisieron matar", sostuvo respecto a las horas de tensión previas a dimitir de la presidencia de Bolivia.

"En cualquier momento vuelvo a Bolivia", aseguró el ex presidente. "Voy a volver y quiero volver. Evo no es corrupto, que alguien investigue si robé algo: jamás", sostuvo.

Y aclaró: "Evo no es corrupto. He llegado a la presidencia no por la plata sino por la patria".

Morales manifestó su "solidaridad" al equipo de Crónica, que fue amenzado por funcionarios del actual Gobierno, para que "puedan cumplir con brindar información en primera mano desde Bolivia".

"Unidad por la democracia, por dignidad y sobre todo, por nuestra política económica. Detrás de este golpe de Estados vienen las privatizaciones y la reducción de las conquistas sociales", concluyó el ex mandatario.