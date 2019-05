Juan Guaidó llamó este sábado por la mañana a los ciudadanos a salir a las calles a manifestarse pacíficamente en puntos de concentraciones y unidades militares. En tanto, Nicolás Maduro anunció que las "Fuerzas Armadas están listas para la defensa".

"Hoy nos movilizamos de forma cívica y pacífica a los puntos de concentración y unidades militares más cercanas en todo el territorio nacional. El objetivo es llevar nuestro mensaje sin caer en confrontación ni provocaciones", manifestó Guaidó en su cuenta de Twitter, con el hashtag #UnidosXVzla.

LEÉ TAMBIÉN: Guaidó: "Maduro perdió y le queda poco"

Agregó una imagen en la que instó a sumarse a la "Operación Libertad", la cual menciona: "Asiste a los puntos de concentración o a la unidad militar más cercana. Lleva el tricolor nacional. Lee la proclama de nuestro presidente. Y gritemos juntos".

En tanto, Nicolás Maduro, reafirmó que las Fuerzas Armadas Bolivarianas están listas para defender al país de "un puñado de traidores" que actúan según la voluntad de Estados Unidos.

LEÉ TAMBIÉN: " Venezuela ha vivido este proceso con mucha emoción y con mucha angustia"

"Un puñado de traidores que se venden a los intereses de los EE.UU, no manchará el honor militar de la Patria. Nuestras Fuerzas Armadas están profundamente comprometida con la protección del pueblo, la defensa de la soberanía nacional y la Constitución; es una institución de moral y luces", manifestó.



Las movilizaciones fueron convocadas por Juan Guaidó, quien se proclamó presidente de Venezuela en enero pasado por encargo de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) con el apoyo de Estados Unidos y otros 50 países.



El martes pasado, Guaidó encabezó un intento de alzamiento que no tuvo la fuerza suficiente para derrocar a Maduro, quien logró conservar la lealtad de los altos mandos de las Fuerzas Armadas.