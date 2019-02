La familia de Daniel Barizone, el turista cordobés que fue apuñalado en Salvador de Bahía en un intento de robo, está desesperada. Es que, al dolor de la pérdida y la impotencia, se le sumó el hecho de que, para repatriar sus restos debían reunir 4.000 dólares.

Sin embargo, luego de encontrar negativa de ayuda económica por parte del gobierno brasileño y el consulado argentino en ese país, la familia encontró una bocanada de alivio: el gobierno de Córdoba costeará los gastos.

Así lo confirmó el ministro de Desarrollo Social de la Provincia, Sergio Hugo Tocalli. “Nosotros nos ponemos a disposición y nos haremos cargo. Estamos en contacto con la línea área para el traslado. Incluso es un monto menor del que se les había pasado a la familia”, expresó Tocalli.

El Ministro aseguró además, en diálogo con Radio Mitre de Córdoba, que este mismo jueves harán la transferencia a la aerolínea Latam. “Lo demás no depende de nosotros. Sino de la disponibilidad del vuelo y a eso lo verá la familia”, afirmó.

Barizone junto con su hija Daniela y su mujer, Emilia.

Ayuda de amigos y familia

Barizone y su familia habían viajado sin seguro de viajero. Por ello es que, Emilia Cano -viuda de la víctima- y su hija pidieron ayuda en un primer momento para costear el viaje de regreso de los restos de Daniel. Sus amigos y familiares otorgaron los primeros pesos para lograr traer el cuerpo a su provincia natal.

En diálogo con Crónica, el cónsul adjunto argentino en Salvador de Bahía, Santiago Trasmonte, había explicado antes de la resolución: "el gobierno brasileño no responde ante este tipo de gastos y el consulado no presta ayuda económica. Por eso es que siempre se recomienda que antes de viajar se contrate asistencia al viajero ya que es fundamental, no sólo para este tipo de casos, si no también, para hospitalizaciones y cuestiones de salud que suelen generar costos elevados y el consulado no tiene forma de hacerse cargo".

El crimen se produjo en la Playa del Faro, en Itapúa. (Archivo)

El córdobes Daniel Barizone, oriundo de la localidad cordobesa de Obispo Trejo, fue asesinado en una playa de Salvador de Bahía de dos puñaladas en un intento de asalto, en una de las zonas más turísticas de esa ciudad brasileña. Por el caso, detuvieron a dos sospechosos.