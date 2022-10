Daddy Yankee, el “Rey del Reguetón”, continúa con su gira de despedida “La última vuelta world tour” para cerrar uno de los ciclos más exitosos de la música urbana latinoamericana. Sin embargo, la emoción de miles de sus fanáticos por presenciar el último show se vio frustrada por una joven estafadora de 18 años, que se quedó con medio millón de dólares.

El lamentable episodio ocurrió en Perú, en las vísperas de los conciertos del 18 y 19 de octubre en el Estadio Nacional. Ya hace varias semanas, sus seguidores acamparon a la espera del boricua y sus clásicas canciones, pero cuando llegó el día de ingresar al concierto ocurrió lo peor: las entradas eran falsas.

Según informó el jefe de la Policía de Lima, el general Manuel Lozada, debieron retirar alrededor de 7.000 seguidores del artista que se resistían a creer que sus tickets eran truchos o que “eran entradas que ya habían sido vendidas”. Fue así que esa noche se efectuaron centenares de denuncias por estafa, esperando una respuesta por parte del personal de seguridad.





La autora de la estafa de Daddy Yankee

La chica de 18 años que estafó a 7.000 fanáticos de Daddy Yankee (Trome).

A pesar del terrible suceso para los fanáticos del puertorriqueño, lo que más sorprendió a la comunidad peruana fue la edad de quien ideo semejante estafa. Como pudieron confirmar, se trató de Pamela Cabanillas, una chica de 18 años que obtuvo una fortuna de 500.000 dólares y se fugó a España antes de la primera fecha programada.

Al parecer, ella dirigía una organización en la que participaban otras 20 personas cubriendo diferentes funciones. La misma se encargaba de clonar entradas con un sistema de ventas estilo Ticket máster. Manuel Cruz, general de la Policía Nacional de Perú, reveló que a través de esta estructura la joven vendió un mismo boleto 377 veces, por ejemplo.

¿Cómo sigue el caso de la joven que estafó a miles de fans de Daddy Yankee?

Pamela Cabanillas tiene una orden de captura internacional.

Este recital no fue el primero en donde Pamela Cabanillas y su grupo lograron estafar a centenares de fanáticos. Desde mayo recibieron denuncias y, en el show del trapero puertorriqueño Bad Bunny, aplicaron el mismo método y ninguno de los afectados logró recuperar su dinero.

Actualmente, la autora del crimen se fugó a España desde el pasado lunes, 17 de octubre, y todavía no pudieron dar con su paradero. No obstante, ya tiene una orden de captura internacional por haberle robado su dinero a quienes deseaban escuchar los clásicos temas del “Rey del Reguetón” como: “Llamado de Emergencia”, “Gasolina”, “Ella me levantó”, “Lo que paso, pasó”, y “Rompe”, entre otros.