La salud del ídolo del fútbol brasileño Pelé generó preocupación en el último tiempo. Después de haberse sometido a una cirugía para que le extirpasen un tumor que tenía en el colon, debió recibir sesiones de quimioterapia en el Hospital Albert Einstein, ubicado en San Pablo.

Desde su círculo íntimo aclararon que su ingreso al nosocomio para recibir quimioterapia no se trataba de una "urgencia", según informó el sitio ESPN. El ex futbolista, de 81 años, recibió el alta este jueves, pero los médicos detectaron que tiene tumores en otras partes de su cuerpo.

Los médicos encontraron que Pelé tiene tumores en el intestino, el hígado y el pulmón. De acuerdo a la información brindada por el portal UOL Esporte, la principal preocupación está puesta en el hígado porque "no se puede extirpar quirúrgicamente".

En este sentido, la salud de Pelé es monitoreada de cerca. "Se somete a quimioterapia para evitar que los tumores se propaguen por todo el cuerpo", alertaron los médicos. En los últimos análisis que le realizaron al ex jugador determinaron la ubicación exacta y la extensión del cáncer en el cuerpo.

¿Cuál es la enfermedad que tiene Pelé?

A inicios de septiembre de 2021 al astro brasileño le habían extirpado un tumor en el colon, de los nuevos tres que le encontrarón el del pulmón recién está comenzando. Según el parte médico firmado por Fabio Nasri -endocrinólogo y geriatra-, Rene Gansi -oncólogo- y Miguel Cendoroglo Neto -director de la superintendencia de Servicios Médicos y Hospitalarios-, Pelé había ingresado al hospital para seguir con su tratamiento y aseguraron que está en "buenas condiciones clínicas",

"Edson Arantes do Nascimiento ingresó en el Hospital Israelita Albert Einstein los días 19 y 20 de enero para continuar el tratamiento del tumor de colon, identificado en septiembre de 2021. El paciente fue dado de alta este jueves y se encuentra en buenas condiciones clínicas", afirma el parte médico.

Después de que se le extirpara el tumor en el colon, regresó en diciembre a la Unidad de Cuidados Intensivos para seguir con su tratamiento en el intestino. Luego de unos días quedó libre para pasar unos días con su familia en su casa.

"Amigos, desde el 30 de septiembre, cuando salí del hospital, saben que he estado haciendo pequeñas sesiones de quimioterapia como parte de mi tratamiento. Hoy estoy en Albert Einstein haciendo la última sesión del 2021. Quería compartir con ustedes este logro. Al fin y al cabo, cada pequeña victoria es motivo de celebración, ¿no crees? Voy a aprovechar esta oportunidad para hacer una nueva batería de exámenes, así que me quedaré aquí por unos días. ¡No te preocupes, me estoy preparando para las vacaciones!", compartió en su cuenta de Instagram el pasado 9 de diciembre.