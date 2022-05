Walter Orthmann tenía apenas 16 años en 1938, cuando su madre lo llevo a trabajar a una empresa textil llamada "Industrias Renaux". El motivo de sus inicios en el mundo laboral desde tan joven tiene que ver con que él era el mayor de cinco hermanos y su familia necesitaba dinero.

Walter nació en Brusque, un pequeño prueblo de Santa Catarina, Brasil y desde pequeño mostró cualidades extraordinarias para el estudio, que lo convirtieron en un alumno ejemplar.

Una vez que entró en la empresa textil en su adolescencia, logró rápidamente ganarse el respeto de sus jefes. En sus primeros meses en la compañía llevó adelante tareas como asistente de envío, pero ya mostraba capacidad para realizar actividades más complejas y de mayor responsabilidad.

Así fue como lo ascendieron a un puesto en el área de ventas en el que permaneció un largo tiempo. Más adelante, se convirtió en gerente.

El antes y el después de Walter Orthmann, el empleado ideal.

El 6 de enero, Walter cumplió 84 años y 9 días como empleado de ReneauxView. A lo largo de su carrera vivió muchisimos cambios, viajo por el mundo y afirmó que aprendió grandes lecciones: “una de las partes más importantes del negocio es estar siempre actualizado y adaptarse a diferentes contextos”.

Walter cree que: “Cuando hacemos lo que nos gusta, no vemos pasar el tiempo”.

El brasileño ganó dos veces, la primera en 2019 y la otra ahora, superando su propia marca; el récord Guinness a la mayor cantidad de años consecutivos en una misma empresa.

A sus 100 años, mejor que nunca

Walter goza de buena salud, hace ejercicio todos los días y tiene una vida relajada. El lugar que mas feliz lo hace es su trabajo.

El brasileño contó que no le preocupa lo que está por venir: “No me preocupo mucho por el mañana, lo único que me importa es que mañana será otro día en el que me voy a despertar, hacer ejercicio e ir a trabajar. Hay que ocuparse del presente, no del pasado o del futuro”.

Además, se mostró orgulloso de sus logros: “A pesar de nunca haber contemplado batir un récord, creo que mi logro más orgulloso fue haber sido certificado como el titular de la carrera más larga en la misma empresa”

En 2020, Walter no se perdió la oportunidad de desfilar en una escuela de samba de San Pablo.