La dos veces nadadora olímpica Anita Álvarez se desmayó y se hundió hasta el fondo de la pileta durante el Campeonato Mundial de Natación del miércoles en Budapest. Afortunadamente, la entrenadora de Estados Unidos salvó el día con su rápida reacción, en un acto heroico que fue capturado en imágenes que impresionaron al mundo.

Andrea Fuentes supo que algo andaba mal cuando vio a la nadadora artística Anita Álvarez hundirse inmóvil hacia el fondo de la piscina durante una rutina de solo libre de natación artística. Fuentes, completamente vestida, no dudó y se zambulló detrás de su colega. Nadó hacia Álvarez, que no respondía, la abrazó y la levantó hasta la superficie del agua, donde otra persona la ayudó a salir de la piscina.

.

Álvarez estaba "realmente bien" el jueves y las pruebas médicas mostraron que todo estaba "bajo control", dijo Fuentes a CNN. "Fue su mejor actuación, simplemente persiguió sus límites y los encontró", explicó la cuatro veces medallista olímpica de España. Álvarez se había desmayado en el agua, recibió atención médica junto a la piscina y posteriormente se la llevaron en camilla.

La entrenadora le dijo a CNN que si bien el evento podría haber parecido sorprendente para el mundo, no es tan poco común en el deporte, donde los nadadores suelen contener la respiración durante largos períodos de tiempo. Hacia el final de la rutina de Álvarez, Fuentes notó que los pies de la nadadora parecían estar más pálidos de lo normal, lo que llamó su atención. Y cuando vio que Álvarez bajaba en lugar de subir para respirar, supo que debía actuar.

"Ya estaba prestando atención, y luego la vi caer", dijo Fuentes. "Ni siquiera me pregunté si debía ir o no, solo pensé que no iba a esperar". Cuando se le preguntó si sentía que los salvavidas no reaccionaron lo suficientemente rápido en la situación, Fuentes dijo que el problema le fue más fácil de detectar porque "conozco muy bien a Anita y conozco muy bien el deporte. Ellos hicieron su trabajo, yo hice el mío", afirmó Fuentes.

En una actualización de Instagram ese mismo día, la cuenta oficial de natación artística de Estados Unidos compartió una declaración de Fuentes, quien dijo que los médicos habían revisado minuciosamente a Álvarez y que se estaba recuperando. Agradeció a la gente por sus buenos deseos y dijo que la atleta se "sentía bien ahora".

El rescate de Anita Álvarez fue capturado en una serie de imágenes que dieron vuelta al mundo.

"A veces nos olvidamos que esto pasa en otros deportes de alta resistencia. Maratón, ciclismo, campo a través… todos hemos visto imágenes donde unos deportistas no llegan a la meta y otros les ayudan a llegar. Nuestro deporte no es diferente a otros, solo en una piscina", reflexionó Fuentes sobre sus acciones.

El miércoles marcó la segunda vez que Álvarez, de 25 años, se desmaya mientras nada. También marca la segunda vez que Fuentes salta para salvarla. En Barcelona el año pasado, la nadadora se desmayó durante un evento clasificatorio para los Juegos Olímpicos, lo que llevó a su entrenador a zambullirse y sacarla del agua. No está claro qué causó el colapso de Álvarez, pero el deporte a menudo requiere que los nadadores contengan la respiración.

Rescate en el agua: las fotos que movilizaron el mundo del deporte

Las imágenes del rescate sorprendieron al mundo del deporte.

El dramático rescate de Fuentes llegó a ser capturado por la cámara de Oli Scarff, quien se encontraba en la piscina grabando las actuaciones de los competidores con la ayuda de una cámara robótica remota bajo el agua. Una imagen muestra a Fuentes, completamente vestida, estirando la mano bajo el agua mientras intenta agarrar al nadador inconsciente. Otro muestra a la pareja entrelazada mientras Fuentes los guía a ambos para que tomen aire.

Scarff le dijo a CNN que estaba mirando su computadora hacia el final de la rutina de Álvarez cuando escuchó algo de conmoción. Miró la pantalla de lo que captaba la cámara robótica y vio a la nadadora en el fondo de la pileta: "Fue algo impactante de ver porque tan pronto como volví a mirar hacia la cámara robótica, tuve una vista clara de la escena", dijo el fotógrafo.

"Pasó inmediatamente de fotografiar estas bellas imágenes de este increíble atleta actuando... a luego, en un abrir y cerrar de ojos, ahora estamos fotografiando una situación cercana a la muerte. Estaba bastante conmocionado, en realidad", confesó.